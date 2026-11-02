Un alberello di Natale sul San Martino: “E’ spoglio e per addobbarlo serve il contributo di tutti”

L’iniziativa del lecchese Matteo Ratti che si definisce un folle sognatore

“Mi piacerebbe fosse un simbolo di pace. Chiunque può salire per lasciare un addobbo”

LECCO – Un alberello di Natale è spuntato ieri, domenica 1 novembre, al Crocione del San Martino sopra la città di Lecco. L’iniziativa è del lecchese Matteo Ratti, che è molto legato a quel particolare luogo, e ha spiegato lo spirito dell’iniziativa e il perché di un albero di Natale posato con tanto anticipo.

“So benissimo che è presto per fare l’albero anche se sono un eterno bambinone e ho la concezione che Natale è uno stato d’animo – ha raccontato Matteo -. L’ho voluto posare oggi perché l’albero è spoglio e ha bisogno di essere addobbato, ma per farlo c’è bisogno di più persone possibili. E’ un albero messo a disposizione di tutti e chi vuole, può salire al Crocione del monte San Martino per portare e lasciare un addobbo”.

Matteo Ratti si definisce un folle sognatore: “Visto come sta girando il mondo, il bimbo che è in me vorrebbe che quest’alberello fosse portatore di Pace, uno spunto di riflessione su come noi stessi dovremmo ricordarci di essere Umani, gli uni con gli altri, tutti i giorni. Auspico che entro Natale questo alberello si riempia delle più piccole cose, anche le più insignificanti perché, come disse la Volpe nel capitolo 21 del Piccolo Principe, ‘Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi’“.

L’invito è semplice e rivolto a tutti: “Salire a portare un addobbo, potrebbe essere uno spunto per una bellissima scampagnata in compagnia…”.