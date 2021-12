Un albero di Natale sul S. Martino, augura buone feste agli escursionisti

Allestito un piccolo albero di Natale al Crocione del San Martino

L’iniziativa è ancora una volta di Matteo Ratti del GER

LECCO – Il Natale sale in cima al San Martino: lunedì ha fatto la sua comparsa al Crocione un alberello natalizio, allestito di fronte al bel panorama sulla città

L’iniziativa è di Matteo Ratti, giovane del Gruppo Escursionisti Rancesi (GER) che nel pomeriggio ha portato l’albero in vetta insieme al padre Giorgio.

E’ il secondo anno che il giovane del GER si adopera per allestire l’albero natalizio, un’idea nata nel 2020 in piena seconda ondata di Covid, come modo simbolico di condividere gli auguri di Natale con gli altri escursionisti, per festeggiare “distanti ma uniti” una delle ricorrenze più amate.