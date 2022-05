“Un chiodo in testa”, la storia di Delfix diventa un documentario

Delfino Formenti ha attrezzato e mantiene centinaia di vie di arrampicata del territorio

L’8 e il 15 giugno la proiezione del nuovo documentario realizzato per valorizzare questo immenso lavoro e sensibilizzare gli scalatori

LECCO – Due serate a Lecco per vedere il nuovo documentario “Un chiodo in testa”. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 8 giugno alle ore 21 al Teatro Invito (via Ugo Foscolo) ad Acquate nell’evento organizzato da Dinamo Culturale e Cineminimo. La replica mercoledì 15 giugno al Circolo Fratelli Figini di Maggianico (via dell’Armonia, 5) alle ore 21.30.

“Un chiodo in testa” è un documentario che vuole valorizzare il territorio montano lecchese e sensibilizzare gli arrampicatori sulla necessità del rispetto della parete e dell’ambiente in generale, attraverso la storia di Delfino Formenti che da una vita si impegna per creare e soprattutto mantenere arrampicabili centinaia di falesie nel nostro territorio.

Un progetto nato dall’idea di Massimo Colombo, fotografo professionista, escursionista e appassionato di arrampicata. Una sera, nella sede del Cai, assiste alla presentazione con diapositive del lavoro di Delfino Formenti, Delfix, un vero e proprio artista delle pareti. Lui sistema falesie, le attrezza, disegna vie di arrampicata (oltre a ripulire i sentieri e le piazzole alla base delle falesie)… grazie al suo lavoro centinaia di persone possono arrampicare nel territorio di Lecco. Massimo trova subito la storia interessante e decide di fare un breve documentario insieme a Nicola Rota, regista e produttore video, e Simona Pozzoni, montatrice.

L’intento è far capire agli arrampicatori quanto lavoro c’è dietro alla preparazione di una falesia, valorizzare la bellezza del territorio montano e divulgare il rispetto che bisogna avere per la natura proprio per questo motivo le due serate di proiezione del documentario saranno accompagnate da un momento di discussione con gli autori del video e con Delfino Formenti, protagonista della storia.