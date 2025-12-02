Un incontro per rafforzare la collaborazione tra Regione, Areu e Cnsas Lombardo

Il Cnsas Lombardo assicura il soccorso sanitario in montagna, in ambiente impervio e ipogeo

Un impegno comune per garantire ai cittadini il soccorso sanitario anche nei luoghi più difficili da raggiungere

MILANO – Coordinamento, servizio pubblico e risposta all’emergenza al centro dell’incontro istituzionale che si è tenuto ieri, 1 dicembre 2025, a Milano, tra Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, e il CNSAS Lombardo, rappresentato dal Presidente, Marco Astori, e dal Direttore Generale, Marco Salmoiraghi.

Obiettivo primario, il rafforzamento della collaborazione tra Regione Lombardia, AREU – Agenzia regionale emergenza urgenza e CNSAS Lombardo. Un impegno comune per garantire ai cittadini il soccorso sanitario anche nei luoghi più difficili da raggiungere, in ogni momento dell’anno e in condizioni ambientali estreme, attraverso operazioni ad elevata complessità tecnica.

Il coordinamento ha riguardato alcuni dei temi inerenti al servizio sanitario regionale, la programmazione sanitaria e la prevenzione. In base alla normativa regionale e alla convenzione con AREU, il CNSAS Lombardo assicura il soccorso sanitario in montagna, in ambiente impervio e ipogeo. A Regione Lombardia fanno capo l’indirizzo politico e normativo, mentre ad AREU compete l’organizzazione del sistema di emergenza-urgenza.

Il CNSAS Lombardo è una struttura operativa specializzata, partner istituzionale diretto di AREU e soggetto di riferimento per il soccorso in montagna; è un’associazione di volontariato con funzione di pubblica utilità, integrata nel sistema sanitario dell’emergenza. La collaborazione continua tra istituzioni e operatori consente di sviluppare progetti congiunti, standard condivisi e procedure omogenee, con ricadute positive e concrete per la sicurezza della comunità.