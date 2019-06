Un nuovo sfregio alla montagna: divelte le tre croci del Magnodeno

“Divelte le 3 croci… che eroi… Buongiorno. Io, con altri miei amici, siamo assidui frequentatori del. Ultimamente abbiamo riqualificato una zona andata, negli anni, in stato di abbandono:, a circa 1000 metri di altezza sita sul sentiero che da Camposecco sale in vetta. Stamattina (domenica, ndr), purtroppo, la scoperta. Qualche ‘genio’ s’è divertito a rovinare la croce più antica e a strappare dal terreno quelle più recenti. Ora, che nel mondo ci siano tanti imbecilli è risaputo; che si spingano anche in alta montagna sinceramente dà forse ancora più fastidio. Noi comunque sistemeremo ancora questa zona, anche perché racchiude un po’ di storia contadina dei tempi passati. Ho usato due parole per definire gli autori del gesto: eroi e imbecilli. Secondo voi quale calza meglio?”