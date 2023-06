Un nuovo sito web per difendere il Monte San Primo

Il coordinamento ha aperto il nuovo sito web www.bellagiosanprimo.com

BELLAGIO (CO) – Il Coordinamento ‘Salviamo il Monte San Primo’, formato da 32 associazioni, si è dotato di un nuovo strumento per divulgare le informazioni sulla campagna a difesa del Monte San Primo: si tratta del nuovo sito web rintracciabile al dominio www.bellagiosanprimo.com. Il sito, creato da Salvatore Casale, con la collaborazione di Matteo Pellizzoni, contiene diverse pagine tra cui: missione, documenti, iniziative, informazioni sulle associazioni aderenti, oltre ad un blog con alcune news e curiosità.

Tramite il sito è possibile ottenere diverse informazioni e consultare alcuni documenti riguardanti il Monte San Primo e la campagna di contrasto al progetto per nuovi impianti sciistici, innevamento artificiale, parchi gioco, previsto per la località San Primo, progetto voluto dalla Comunità Montana Triangolo Lariano e dal Comune di Bellagio. Inoltre dalla pagina ‘raccolta firme’ è possibile scaricare l’apposito modulo per i volontari che volessero attivarsi in autonomia per raccogliere le proprie ed altrui firme. Il sito contiene anche uno spazio per la rassegna stampa e video, contenente i link agli articoli e ai video pubblicati sul web dai media a proposito della campagna riguardante il monte San Primo.

Pertanto, dopo la serie di svariate iniziative – assemblee pubbliche, camminate, manifestazioni, presidi, raccolta firme, ecc. – il Coordinamento ambientalista ha a disposizione il nuovo sito internet per proseguire nella campagna a difesa del Monte San Primo. Tramite il sito è possibile inoltre mettersi in comunicazione con il Coordinamento, anche tramite la nuova email info@bellagiosanprimo.com.