Un sentiero per mountain bike sul Monte Melma: il progetto del Cai per riqualificare i percorsi storici

Martedì 14 aprile la presentazione alla Fondazione Comunitaria del Lecchese con istituzioni e partner del territorio

Obiettivo: recuperare i sentieri esistenti e renderli fruibili, promuovendo un uso consapevole dell’ambiente tra lago e montagna

LECCO – Un progetto per ripensare la fruizione della montagna cittadina, a partire dai sentieri storici del Monte Melma. Verrà presentato martedì 14 aprile alle 9.30, nella sala conferenze della Fondazione Comunitaria del Lecchese, “Un sentiero mountainbike per la città di Lecco”, iniziativa promossa dal CAI Lecco.

L’obiettivo è intervenire sulla rete sentieristica esistente, recuperando tracciati già presenti e rendendoli accessibili agli appassionati di mountain bike, all’interno di una visione più ampia di valorizzazione del territorio tra lago e montagna. Il progetto si sviluppa grazie al supporto della Fondazione Comunitaria del Lecchese e del Comune di Lecco, insieme a una rete di partner che comprende, tra gli altri, ERSAF con Regione Lombardia, Panathlon Club Lecco, IMBA, Shimano Trail Born, North N Line, Specialized Soil Searching e Lake Como Bike.

La mattinata si aprirà con i saluti del presidente del CAI Lecco Paola Frigerio e del sindaco Mauro Gattinoni, per poi entrare nel vivo con la presentazione tecnica affidata a Maurizio Rossi, Luca Bortolotti, Marco Cittadini, Alberto Pirovano e Marco Tarabini, prorettore del Politecnico di Milano – sede di Lecco.

Dopo una pausa, spazio a un confronto tra relatori, istituzioni e associazioni, che si concentrerà sul valore di interventi di questo tipo e sulle possibili ricadute per il territorio. Il progetto viene infatti proposto come modello replicabile, capace di coniugare cura dell’ambiente, recupero dei sentieri e sviluppo di un turismo outdoor consapevole.

La chiusura dei lavori, prevista intorno alle 12, sarà affidata al segretario generale della Fondazione Comunitaria del Lecchese Paolo Dell’Oro.