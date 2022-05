Un week-end sui sentieri delle 5 Terre per il Cai Strada Storta

Oltre 60 persone, dai 3 agli 87 anni, in cammino

Domenica 29 maggio gita al Lago Pescegallo

LECCO – Un week-end ricco di affascinanti paesaggi sul mare, sole e bella compagnia quello del 21/22 maggio per il Cai Strada Storta. Oltre 60 persone, dai 3 agli 87 anni, hanno lasciato le montagne di casa per esplorare nuovi orizzonti lungo la frastagliata costa delle Cinque Terre partendo da Levanto per arrivare a La Spezia.

“In questi due giorni il sudore non è mancato visto il saliscendi che caratterizza questo territorio, come non è mancata la nebbia misteriosa e ballerina della sera che ci ha avvolto nel suggestivo Santuario di N.S. di Soviore dove abbiamo passato la notte. E chi si dimenticherà dei tuffi rinfrescanti tra Monterosso, Vernazza e Riomaggiore, o del treno superaffollato del ritorno verso La Spezia? Insomma, questo bagaglio di ricordi resterà nel cuore di chi ha vissuto questa insolita avventura, ma se anche tu vorrai essere dei nostri, il Cai Strada Storta ti aspetta”.

E l’appuntamento è per domenica 29 maggio al Lago Pescegallo in Valgerola, partenza alle 8 dal parcheggio del Penny Market in via Martiri di Nassyria a Lecco.