“Una birra con il Berna” l’invito dei Ragni per ricordare l’amico scomparso

Questo pomeriggio, domenica, appuntamento a distanza in ricordo di Matteo Bernasconi

I Ragni di Lecco: “Un modo per augurare insieme buon viaggio al nostro amico”

LECCO – “Ognuno sarà dove vuole e dove può, ma non sarà solo. Stapperemo ognuno una bottiglia e, tutti assieme, ci faremo una bevuta per augurare buon viaggio al nostro amico”.

Il Gruppo dei Ragni ha voluto proporre questa iniziativa per ricordare l’alpinista Matteo Bernasconi, morto tragicamente martedì travolto da una valanga al Pizzo del Diavolo, in Valtellina.

L’appuntamento è per oggi, domenica, alle 18.30 ognuno per sé. “Armatevi di bottiglia e, se vi fa piacere, conservate il tappo, magari ci potete anche scrivere su il vostro nome e poi portarlo alla Palestra Ragni di Lecco, come faremo noi, dove raccoglieremo in un vaso tutti i tappi a ricordo di questo momento e di questo amico speciale – scrivono dal gruppo alpinistico – Se volete potete anche postare un’immagine del vostro brindisi, magari taggando I Ragni di Lecco o mettendo l’hashtag #UNABIRRACONBERNA, così potremo condividere tutti i vari brindisi”.