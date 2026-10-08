Una città ‘in cordata’: arriva il Lecco Climbing Festival per gli 80 anni dei Ragni

Ragni della Grignetta, Gamma e Cai insieme per celebrare gli 80 anni dei Maglioni Rossi

Un festival diffuso nel cuore di Lecco, nato per raccontare la cultura della montagna e rafforzare il legame tra alpinismo, città e territorio

LECCO – La montagna arriva nel cuore di Lecco. È stato presentato a Palazzo Paure il Lecco Climbing Festival, la grande manifestazione organizzata in occasione degli 80 anni del Gruppo Ragni della Grignetta, in programma dal 16 al 18 ottobre, con un calendario di appuntamenti che coinvolgerà diversi luoghi della città.

A presentare l’iniziativa sono stati il presidente dei Ragni Matteo De Zaiacomo, il presidente del Gruppo Alpinistico Gamma Claudio Cendali, il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, il consigliere regionale Giacomo Zamperini e la presidente del Cai Lecco Paola Frigerio. Un tavolo che, già nella sua composizione, racconta uno degli elementi caratterizzanti del festival: la collaborazione tra realtà diverse ma unite dall’amore per la montagna, l’alpinismo e la città di Lecco.

Il programma, infatti, nasce dalla collaborazione tra Ragni, Gamma e Cai Lecco – Riccardo Cassin, con il contributo del Comune di Lecco e del Club Alpino Italiano. Una sinergia sottolineata più volte durante la presentazione.

“È bello che abbiate messo da parte le storiche rivalità per questo evento”, ha detto Zamperini, definendo il festival una manifestazione “di cui il territorio ha bisogno”. “Lecco città dell’alpinismo oggi concretizza un progetto che era nella testa di tante persone in passato e che però nessuna è riuscita a concretizzare. Avete fatto una cosa grande. Sono contento che Regione Lombardia sia al vostro fianco”.

Il consigliere regionale ha evidenziato anche il valore del legame tra l’alpinismo e il territorio, sottolineando come l’iniziativa rappresenti un’occasione per valorizzare una delle identità più riconoscibili di Lecco.

Soddisfatto anche il sindaco Boscagli, che ha parlato di un “risultato che non era scontato” e di una “piccola grande impresa”. “Siamo orgogliosi di essere riusciti a dare una mano, avremmo voluto fare anche di più”, ha detto, annunciando che proprio nella giornata di giovedì è stato deliberato un ulteriore contributo comunale a sostegno della manifestazione.

“Parliamo di 80 anni di storia dei Ragni, 80 anni che portate in giro il nome di Lecco nel mondo”, ha aggiunto Boscagli, sottolineando come il mondo della montagna non sia sempre semplice e come, in questa occasione, le diverse realtà siano riuscite ad andare oltre incomprensioni e divisioni.

Dello stesso tenore l’intervento di Paola Frigerio. “Il nostro sì ai Ragni è sempre presente – ha detto –. Siamo molto orgogliosi ed emozionati e ci auguriamo che sia una grandissima festa da vivere nel centro della nostra città”.

Per Matteo De Zaiacomo, presidente dei maglioni rossi, il festival rappresenta il risultato di un percorso iniziato circa un anno e mezzo fa. “Ci siamo detti: perché non fare come altre realtà e provarci?”, ha raccontato spiegando la genesi del progetto. L’obiettivo è stato quello di mettere insieme le eccellenze dell’alpinismo lecchese, ma anche quelle delle imprese e del territorio.

“Alla fine tutti hanno capito l’importanza di questo evento e siamo arrivati fino in Regione”, ha sottolineato il presidente dei Ragni. Il programma, ha aggiunto, è “fitto come una ragnatela”, destinato a estendersi e a intersecarsi con diversi luoghi della città. E proprio la presenza allo stesso tavolo di Ragni, Gamma, Cai, Comune e Regione rappresenta per De Zaiacomo un primo risultato: “Già essere qui tutti insieme seduti al tavolo è un traguardo”.

Anche Claudio Cendali ha voluto sottolineare il significato particolare dell’appuntamento, ricordando Massimo Ratti, alpinista e membro del Gamma scomparso due anni fa in un incidente in montagna. Proprio Ratti era stato tra gli ideatori del RampeGamma, la gara di street boulder nel centro di Lecco che quest’anno torna all’interno del festival e si svolgerà sabato 17 ottobre. A lui sarà dedicata la manifestazione, trasformando così uno degli appuntamenti più attesi del programma anche in un momento di memoria e di ricordo.

Il presidente del Gamma ha inoltre ricordato la finalità benefica legata all’iniziativa: il ricavato sarà destinato a un progetto del Mato Grosso, con il sostegno e la collaborazione di don Bortolo.

Tre giorni di montagna nel cuore di Lecco

Il Lecco Climbing Festival animerà la città dal 16 al 18 ottobre con tre giornate dedicate all’arrampicata e all’alpinismo, tra passato, presente e futuro. Il programma prevede talk, conferenze, incontri, mostre, presentazioni di libri e climbing urbano.

Tra gli appuntamenti più particolari ci sarà il RampeGamma, in programma sabato, che porterà l’arrampicata direttamente negli spazi cittadini.

Numerosi anche gli ospiti di livello internazionale attesi a Lecco: tra gli altri François Cazzanelli, Igor Koller, Simone Porta, Marcel Schenk, Silvo Karo, Sean Villanueva O’Driscoll, Nicolas Favresse, Matteo Della Bordella e Silvia Loreggian, insieme ai protagonisti del Cai Eagle Team e a numerosi membri storici e attuali dei Ragni.

Il festival vuole così trasformare il centro di Lecco in un grande palcoscenico dedicato alla cultura della montagna, celebrando gli 80 anni dei “Maglioni Rossi”, nati nel 1946 dall’iniziativa di un gruppo di giovani lecchesi appassionati di montagna e diventati negli anni una delle realtà più conosciute dell’alpinismo internazionale.

Le attività all’aperto saranno a ingresso libero. QUI TUTTO IL PROGRAMMA

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