Una montagna di emozioni è on-line, appuntamento con Fabiano Monti

Torna la rassegna della Scuola Nazionale di Sci Alpinismo del Cai Lecco

Il 17 dicembre in diretta Facebook “L’uomo che parla alla neve” con il nivologo e freerider Fabiano Monti

LECCO – La Scuola Nazionale di Sci Alpinismo del Cai di Lecco ripropone l’appuntamento “Una montagna di emozioni” in formato digitale. Sintonizzatevi sulla pagina Facebook della scuola giovedì 17 dicembre alle ore 20.45: special guest il nivologo Fabiano Monti.

La pandemia e tutte le restrizioni in atto non hanno fermato l’entusiasmo della Scuola Nazionale di Sci Alpinismo del Cai di Lecco che, per l’edizione 2020, ripropone il formato dell’evento in versione live. Ospite della serata il nivologo e freerider Fabiano Monti.

Fabiano ha conseguito il dottorato all’Università di Davos sviluppando sistemi di simulazione sulla stabilità del manto nevoso. Successivamente ha fondato Alpsolut, una società che si occupa di elaborazione di dati metereologici e previsione valanghe. Da alcuni anni si è stabilito a Livigno, dove ha messo a disposizione la sua professionalità per lo sviluppo di uno sci fuori pista più sicuro e consapevole.

“Insieme a lui parleremo di neve, di previsioni valanghe e molto altro cercando di offrirvi una panoramica completa sull’argomento. L’evento live inoltre permetterà di interagire in diretta con domande e risposte. Segnatevi sull’agenda la data e cliccate sul promemoria dell’evento che trovate nella pagina facebook della Scuola Nazionale di Sci alpinismo Cai di Lecco”.