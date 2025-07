Uoei Lecco alla scoperta delle Orobie Bergamasche

Grande successo per la gita di luglio al Pizzo Recastello

Un’escursione tra natura, impegno e amicizia

BERGAMO – La gita sociale di luglio del gruppo Uoei Lecco ha visto una ventina di partecipanti impegnati in un’escursione tra le suggestive Orobie Bergamasche. Partiti da Valbondione, gli escursionisti hanno raggiunto il Rifugio Barbellino, situato a 2.131 metri di altitudine, per poi proseguire verso il Rifugio Curò (1.915 metri), dove hanno trascorso la notte.

Domenica, i partecipanti hanno affrontato la salita al Pizzo Recastello, a 2.886 metri, per poi tornare a valle seguendo lo stesso percorso.

“Come sempre, sono state due giornate dedicate alla montagna rigenerante e alla convivialità, arricchite anche da alcuni passaggi più tecnici e impegnativi necessari per raggiungere la vetta del Recastello” spiegano da Uoei Lecco.

Il prossimo appuntamento sarà la vacanza estiva in Val Aurina, in partenza sabato 2 agosto, con entrambe le settimane già sold out.

La sede resterà chiusa per il periodo estivo dal 1° al 25 agosto. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail info@lecco.uoei.it