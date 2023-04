Uoei Lecco, escursione sulla ferrata del Centenario Cao al monte Grona

Il gruppo ha percorso ieri, domenica, la bellissima e panoramica ferrata

LECCO – Escursione sul Monte Grona, domenica 2 aprile, per l’Uoei Lecco. Il gruppo ha fatto tappa sulla montagna comasca e ha percorso la bellissima e panoramica ferrata del Centenario C.A.O. che conduce in vetta districandosi sui ripidi e maestosi torrioni. Una bellissima giornata trascorsa in gruppo nella cornice tra il lago di Como e il lago di Lugano.