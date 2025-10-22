Uoei Lecco in Sardegna per il Meeting di Speleo-Alpinismo

Quattro giorni tra grotte, arrampicate e approfondimenti culturali nel cuore della Sardegna settentrionale

SARDEGNA – Dopo l’esperienza primaverile alla scoperta del celebre trekking sardo “Selvaggio Blu”, l’Uoei Lecco è tornata nel mese di ottobre nel nord della Sardegna per partecipare a un Meeting di Speleo-Alpinismo.

La sede principale dell’evento, durato quattro giorni e patrocinato dal Comune, è stata la cittadina di Semestene, un piccolo e caratteristico borgo medievale di appena 160 abitanti.

Il gruppo di partecipanti è stato impegnato in attività di speleologia, arrampicata, trekking e ha preso parte a serate di approfondimento culturale.

La prima escursione del meeting di speleologia ha condotto il gruppo alla “Grotta del Sorel” (GEA), che si apre a livello del mare, per poi proseguire verso la grotta di “Nurre de Sa Hoda”, rimasta impressa nei partecipanti per le sue dimensioni straordinarie, capaci di contenere ben due volte il Duomo di Milano.

Riuscitissima anche la giornata di arrampicata alla falesia di Monteleone Rocca Doria, rinomata tra i climber di tutto il mondo per l’estrema particolarità delle pareti e per lo stile unico di arrampicata che propone.

Nelle serate si sono alternati gli interventi di Roby Chiappa, noto alpinista lecchese; Stefano Michelazzi, guida alpina attiva tra Dolomiti e Sardegna; e infine i professori Merella e Spanu, che hanno approfondito gli aspetti geomorfologici e bio-speleologici della grotta “Sa Ucca e Su Peltusu”.

Il Comune di Semestene, l’Uoei Lecco, il gruppo AKAKOR, il TAG di Thiesi, le Guide Alpine e gli accompagnatori danno appuntamento al 2026 per la quarta edizione.