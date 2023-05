Uoei Lecco. Racconti di un’Islanda vista da una mountain bike

L’epica avventura tra ghiaccio e fuoco di Lazzarin, Malcagni e Maccalli

I tre hanno conquistato varie cime intorno a Reykjavik, per poi partire con il viaggio itinerante

LECCO – Hanno fatto sognare i presenti che hanno gremito la sede dell’U.O.E.I. di Lecco ieri sera, martedì, gli ospiti Maurizio Lazzarin, Marco Malcagni e Filippo Macalli, con un video ricco di immagini spettacoli della terra in cui hanno vissuto un’indimenticabile avventura in sella a delle mountain bike: l’Islanda.

Ad accompagnare passo passo la proiezione di ‘Iceland mtb experience…the dream” le parole di Lazzarin, che ha raccontato così l’impresa in bicicletta: “Il sogno, come scritto nel titolo, è quello che ho iniziato a fare durante il mio primo viaggio in solitaria in Islanda in mtb nel 2011. Durante quello spostamento ero arrivato a Landmannarlaugar, nel centro di questa terra, ed ero rimasto colpito dai suoi incredibili contrasti di colore. Mi ero informato che si poteva fare un trekking che portava attraverso vulcani, fumarole, laghi, cascate ghiacciai sino al mare. Il sogno era lì…quel percorso…uno dei 10 trekking più belli al mondo. Con quest’idea e con la mia evoluzione ciclistica nel cicloalpinismo, il sogno quest’anno ha potuto concretizzarsi”.

Prosegue Lazzarin: “Un viaggio epico seguendo il trekking del Laugavegur con varie divagazioni alla conquista di cime vulcaniche in un ambiente veramente spettacolare. Cime dove forse nessuno è mai salito in mtb…ma che ci hanno regalato adrenalina pura nel percorrere difficili sentieri. Nei primi giorni del viaggio, abbiamo fatto base a Reykjavik e abbiamo conquistato varie cime nel raggio di 100 km, dopodiché siamo partiti per il viaggio itinerante vero e proprio che ci ha portato da Rjupnavellir campsite a Landmannarlaugar, Porsmork, Vik e rientro a Reykjavik”.