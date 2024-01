Uoei Lecco. Vacanza estiva in Valle Aurina, aperte le iscrizioni

Dal 3 al 17 agosto il soggiorno ai piedi della Vetta D’Italia

LECCO – Il Gruppo Uoei Lecco, dopo il successo della vacanza estiva 2023, propone un soggiorno nella bella Valle Aurina che può vantare oltre 80 cime sopra i 3000 metri al confine tra Italia e Austria. Nel cuore del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina si può spaziare attraverso percorsi in mountain bike, moltissimi sentieri forestali, single trail, itinerari sui passi e piste pianeggianti a fondo valle.

Inoltre è terra natale dell’alpinista Hans Kammerlander e lì si possono vivere adrenaliniche avventure ad alta quota, scegliendo di percorrere vie ferrate per esperti o percorsi più semplici. Non mancano in questa splendida valle le passeggiate in ambienti alpini fiabeschi per tutte le famiglie.

Per informazioni è necessario rivolgersi a Marco Rota (Fuoco) 371 1466722, oppure scrivere a info@lecco.uoei.it. E’ possibile anche presentarsi nella sede Uoei Lecco in corso Promessi Sposi 23/N il martedì e venerdì dalle 21.