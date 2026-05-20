UTLAC 2026, grande impegno della Delegazione Lariana del Soccorso Alpino per l’assistenza sanitaria

Una trentina di tecnici impegnati nell’assistenza tecnico-sanitaria durante le cinque competizioni della manifestazione
Il Soccorso Alpino ha sottolineato l’impegno e la professionalità dimostrati dai volontari impegnati nella manifestazione
LECCO – Non solo interventi di soccorso in montagna, ma anche assistenza tecnico-sanitaria durante eventi sportivi complessi e di lunga durata. Nei giorni dal 6 al 10 maggio la XIX Delegazione Lariana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo è stata impegnata nell’assistenza alle gare della UTLAC – Lake Como Ultra Trail, manifestazione articolata su cinque diverse distanze: 250, 120, 60, 30 e 15 chilometri.
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