UTLAC 2026, grande impegno della Delegazione Lariana del Soccorso Alpino per l’assistenza sanitaria

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CNSAS XIX Lariana

Una trentina di tecnici impegnati nell’assistenza tecnico-sanitaria durante le cinque competizioni della manifestazione

Il Soccorso Alpino ha sottolineato l’impegno e la professionalità dimostrati dai volontari impegnati nella manifestazione

LECCO – Non solo interventi di soccorso in montagna, ma anche assistenza tecnico-sanitaria durante eventi sportivi complessi e di lunga durata. Nei giorni dal 6 al 10 maggio la XIX Delegazione Lariana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo è stata impegnata nell’assistenza alle gare della UTLAC – Lake Como Ultra Trail, manifestazione articolata su cinque diverse distanze: 250, 120, 60, 30 e 15 chilometri.

L’attività ha richiesto un importante impegno organizzativo e operativo da parte dei volontari del Soccorso Alpino, chiamati non soltanto a garantire la formazione tecnica e sanitaria ordinaria, ma anche a fornire supporto durante competizioni ed eventi secondo i protocolli GAMES – Gestione assistenza manifestazioni ed eventi sportivi di AREU.

Per tutta la durata della manifestazione una trentina di tecnici della Delegazione Lariana sono stati impegnati lungo i percorsi di gara, sia di giorno sia durante le ore notturne, assicurando un presidio continuativo e mantenendo costanti collegamenti con la sala operativa allestita nella sede della XIX Delegazione a Lecco.

Dal CNSAS è arrivato un ringraziamento ai volontari coinvolti nel servizio, svolto “in maniera egregia e professionale”, a conferma dell’importanza del lavoro garantito dal Soccorso Alpino anche nell’ambito della sicurezza sanitaria durante le grandi manifestazioni sportive sul territorio.

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