UTLAC 2026, grande impegno della Delegazione Lariana del Soccorso Alpino per l’assistenza sanitaria

L’attività ha richiesto un importante impegno organizzativo e operativo da parte dei volontari del Soccorso Alpino, chiamati non soltanto a garantire la formazione tecnica e sanitaria ordinaria, ma anche a fornire supporto durante competizioni ed eventi secondo i protocolli GAMES – Gestione assistenza manifestazioni ed eventi sportivi di AREU.

Per tutta la durata della manifestazione una trentina di tecnici della Delegazione Lariana sono stati impegnati lungo i percorsi di gara, sia di giorno sia durante le ore notturne, assicurando un presidio continuativo e mantenendo costanti collegamenti con la sala operativa allestita nella sede della XIX Delegazione a Lecco.

Dal CNSAS è arrivato un ringraziamento ai volontari coinvolti nel servizio, svolto “in maniera egregia e professionale”, a conferma dell’importanza del lavoro garantito dal Soccorso Alpino anche nell’ambito della sicurezza sanitaria durante le grandi manifestazioni sportive sul territorio.