Vacanza estiva al Passo del Tonale per il Cai Strada Storta

Un’opportunità unica per vivere una splendida esperienza di montagna

Gli organizzatori invitano a prenotare il tuo posto al più presto, poiché i posti sono limitati

LECCO – Vacanza estiva al Passo del Tonale per i soci del Cai Strada Storta di Acquate. La tradizionale vacanza autogestita, riservata ai soli soci CAI, si terrà presso l’Hotel Dolomiti, al Passo del Tonale, dal 2 al 17 agosto 2025. Un’opportunità unica per vivere una splendida esperienza di montagna, con la possibilità di esplorare il territorio, fare escursioni e godere di una vacanza all’insegna della compagnia, della natura e della tranquillità.

La vacanza autogestita è pensata per chi desidera godere di un soggiorno in montagna con la libertà di organizzarsi in autonomia, ma al contempo viverla in modo condiviso, con escursioni, attività all’aria aperta e serate di convivialità.

Gli organizzatori invitano a prenotare il tuo posto al più presto, poiché i posti sono limitati. Per iscriversi, è possibile inviare una mail a vacanza@stradastorta.it, con i dati dei partecipanti e il periodo richiesto.

QUI IL VOLANTINO CON TUTTI I DETTAGLI