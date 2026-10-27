Valanghe, la Lombardia chiede regole nazionali per i distacchi

Il Consiglio regionale lombardo approva una proposta di legge nazionale per accelerare i distacchi artificiali delle valanghe e ridurre la burocrazia

“L’Italia è l’unica nazione dell’arco alpino a non disporre di una normativa nazionale unitaria in materia”, ha sottolineato il relatore Michele Schiavi, illustrando la proposta

MILANO – La Lombardia chiede una normativa nazionale uniforme per rendere più rapide e sicure le operazioni di distacco artificiale delle valanghe. Il Consiglio regionale ha approvato oggi, martedì, la proposta di legge al Parlamento dal titolo “Disposizioni per la bonifica delle valanghe mediante distacco artificiale”, con l’obiettivo di superare la frammentazione delle regole attualmente in vigore e semplificare le procedure per gli operatori.

Il provvedimento, illustrato dal relatore Michele Schiavi (Fratelli d’Italia), punta a introdurre per la prima volta in Italia un quadro normativo statale organico. La necessità di intervenire è emersa anche in seguito ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026, che hanno riportato l’attenzione sulle modalità e sui tempi necessari per la bonifica dei versanti innevati, in particolare per quanto riguarda l’impiego degli esplosivi.

“È un provvedimento importante per la sicurezza dei nostri territori montani, legata all’attraversamento delle infrastrutture di collegamento, come gli assi viari e ferroviari, dai centri abitati e dalle aree dedicate ad attività economiche, tra cui i comprensori sciistici”, ha spiegato Schiavi. In alcuni contesti, ha aggiunto, il distacco artificiale dei fronti instabili consentirebbe di prevenire il problema intervenendo prima della formazione delle valanghe.

Secondo il relatore, l’Italia è l’unico Paese dell’arco alpino a non disporre di una normativa nazionale unitaria in materia. Le operazioni si basano oggi su provvedimenti amministrativi frammentari, alcuni dei quali risalenti a decenni fa e originariamente legati all’attività mineraria. Da qui la proposta di definire regole comuni per le regioni alpine, superando le attuali differenze procedurali.

Il testo disciplina le operazioni di distacco artificiale in base alle tecnologie impiegate. I sistemi a gas, quelli pirotecnici e gli esplosivi presentano infatti rischi differenti e richiedono procedure autorizzative specifiche per l’acquisto, il trasporto, la detenzione e l’utilizzo.

Tra le novità previste c’è la possibilità per il Prefetto di rilasciare una licenza speciale plurimensile per lo stoccaggio degli esplosivi, consentendo agli operatori di conservarli in deposito durante l’intero periodo dell’anno caratterizzato dal maggiore rischio valanghivo. L’obiettivo è evitare che, in occasione di nevicate intense, i tempi burocratici ritardino gli interventi.

La proposta introduce inoltre la possibilità di autorizzare il trasporto notturno dei materiali, così da consentire una risposta più tempestiva nelle situazioni di emergenza. Le procedure semplificate vengono estese anche agli artifici pirotecnici, considerati strumenti utilizzabili con maggiore rapidità e costi ridotti rispetto ai sistemi a gas permanenti, senza la necessità di installare strutture fisse sui versanti montani.

Resta centrale la tutela della popolazione: chi attiva le operazioni di distacco dovrà informare tempestivamente le autorità di Protezione civile, per permettere il coordinamento delle misure necessarie alla sicurezza delle comunità locali.

Un altro punto riguarda la formazione degli operatori. La riforma istituisce un percorso teorico-pratico unitario per conseguire il titolo di “Tecnico abilitato al distacco artificiale delle valanghe”, con l’intento di superare la frammentazione che finora ha costretto i professionisti a sostenere più esami di idoneità.

La proposta mantiene comunque la specificità della qualifica di fochino, che resta obbligatoria, secondo la normativa vigente, per le operazioni di distacco effettuate mediante dinamite o altri detonanti. Durante la discussione è stato inoltre approvato un emendamento presentato da Schiavi per garantire la continuità operativa del personale già qualificato, riconoscendo le competenze e le abilitazioni acquisite.

Gli aspetti tecnici di dettaglio saranno definiti attraverso un apposito Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Nel corso del dibattito in Consiglio regionale sono intervenuti anche i consiglieri Diego Invernici (FdI), Silvana Snider (Lega), Roberta Vallacchi (Partito democratico) e l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa.