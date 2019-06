Comunità Montana. Alla scoperta del territorio con le guardie ecologiche

Alla scoperta del territorio con le guardie ecologiche

Comunità montana: cinque le uscite in programma

CALOLZIOCORTE – Al via il primo ciclo di visite nel territorio predisposto dal settore agricoltura e foreste (servizio volontario di vigilanza ecologica) in sinergia con l’ufficio cultura e turismo della Comunità Montana, al fine di far conoscere alla cittadinanza l’unicità del nostro immenso patrimonio naturalistico (flora e fauna), la storia e le tradizioni locali.

Si tratta di percorsi particolarmente adatti a famiglie e insegnanti che desiderano approfondire e conoscere le proposte didattico educative promosse della Comunità Montana.

Finalità delle uscite è quella di contribuire alla formazione della coscienza ambientale quale condizione indispensabile per l’armonica convivenza tra uomo e ambiente e di favorire percorsi di formazione, di istruzione, di sostegno del sapere per la globalità della popolazione.

IL PROGRAMMA DELLE USCITE