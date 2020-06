Versante Sud presenta Orobie Trail, 52 itinerari di trail running dalle Grigne al Lago d’Iseo

Un itinerario per ogni settimana dell’anno

Una guida completa dove trovano spazio anche i grandi percorsi

LECCO – In un’epoca dove trail running, skyrace e corsa in montagna stanno riscuotendo un grandissimo successo arriva la nuova guida di Claudio Regazzoni edita da Versante Sud, 452 pagine per entrare nel cuore delle Orobie.

La guida

Le Orobie costituiscono le prime elevazioni che interrompono le piatte distese della Pianura Padana per innalzarsi lentamente verso l’arco alpino principale, sulla linea di frontiera svizzera. Qui la natura ha disegnato una geografia differente quasi per ogni valle, i panorami mutano in continuazione e talvolta basta svoltare l’angolo per trovarsi di fronte a un nuovo entusiasmante terreno d’avventura. Di fronte a una così ampia diversità paesaggistica, il trail running è una delle attività che, sempre più spesso, viene scelta per poter vivere al meglio l’esperienza degli entusiasmanti contrasti offerti dalle Orobie.

La nuova guida edita da Versante Sud – la casa editrice milanese specializzata in libri e guide di alpinismo, arrampicata, mtb e outdoor – vuole presentare questo spettacolare quanto imprevedibile terreno di gioco, aiutando il lettore nella scelta dei percorsi e guidandolo da Ovest a Est. Il risultato è una guida utilizzabile 365 giorni l’anno. Potremo correre sulle sponde del Lago di Como e del Lago d’Iseo nei mesi più freddi, così come potremo spingerci in vetta ai giganti orobici esclusivamente nel breve periodo estivo in cui le esili vedrette consentono l’ascesa con la sola attrezzatura da running. Non a caso sono proposti 52 itinerari: un trail per ogni settimana dell’anno.

Una guida completa che presenta un territorio tanto vasto quanto ricco di sorprese, attraverso l’appassionante disciplina del trail running. Indossate le scarpe da corsa e preparatevi all’avventura, i sentieri delle Orobie vi aspettano.

L’autore

La guida è stata scritta da Claudio Regazzoni. L’autore nasce a Bergamo nel 1986, cresce e vive alle porte della Val Brembana. E’ un frequentatore assiduo della montagna che ama vivere le Alpi in ogni loro sfaccettatura, dall’arrampicata allo snowboard alpinismo, dall’alpinismo classico a quello moderno. Pur dovendo conciliare gli impegni di un programmatore informatico, il trail running è diventata la sua passione. Le Orobie sono la sua casa e la sua palestra, in cui il desiderio di avventura e la costanza nella disciplina lo portano ad esplorare gran parte del territorio. Con il tempo i suoi orizzonti si allargano anche in Italia e all’estero alla ricerca di posti nuovi. Alla gara di casa, l’Orobie Ultra-Trail, si aggiungono tra le altre l’UTMB, l’Ultra Pirineu in Spagna e il GR20 in Corsica, passando per le Alte Vie nelle Dolomiti. Dopo aver percorso migliaia di chilometri nelle “sue” Orobie, decide di condividere la sua passione e le sue ricerche in una guida dedicata al trail running.