Vie del viandante: accordo col Consorzio Forestale Lecchese

Servizi di pulizia del tracciato per una fruibilità costante del Sentiero

LECCO – Al via oggi i servizi convenuti nell’ambito dell’accordo sottoscritto dal Comune di Lecco col Consorzio Forestale Lecchese e finalizzati a mantenere adeguatamente fruibile e in sicurezza il tratto del Sentiero del Viandante che va da via Stelvio alla località Pradello.

In carico al Consorzio forestale l’individuazione e l’intervento su situazioni di potenziale pericolo per i fruitori del sentiero, come alberi morti, inclinati, sradicati, la potatura delle ramaglie, il decespugliamento localizzato e l’eliminazione delle specie invasive, oltre che il monitoraggio e la bonifica del tracciato dai nidi di processionaria, in una fase dell’anno particolarmente indicata per questo tipo di operazione preventiva.

Il Consorzio si occuperà inoltre delle procedure amministrative connesse coi tagli, della predisposizione e dell’installazione di cartelli di cantiere informativi per i cittadini, dell’esecuzione di piccole opere di ingegneria naturalistica finalizzate al contenimento dell’erosione delle sponde, della direzione dei lavori e della sicurezza, oltre che della contabilità delle opere e della predisposizione delle attestazioni di corretta esecuzione del servizio.

“La manutenzione è fondamentale per garantire l’accessibilità dei sentieri durante tutto l’anno – afferma l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo -. Ringrazio il settore Montagna del Comune che ha iniziato a programmare questi interventi a partire dal Viandante: preveniamo l’emergenza processionaria e mettiamo in sicurezza i tratti di sentiero più rovinati dalla pioggia e dall’erosione”.