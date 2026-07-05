Weekend in Val d’Ayas per il Cai Strada Storta: escursione dal rifugio Ferraro al Mezzalama

Il gruppo di Lecco ha omaggiato Pino Negri e Mario Conti, proseguendo poi con un fine settimana in Valle d’Aosta

In 13 hanno raggiunto il rifugio Mezzalama a 3036 metri

LECCO – La Strada Storta (sottosezione del CAI Lecco) a metà giugno ha archiviato il tradizionale raduno in memoria di Pino Negri ai piani d’Erna (1330 m), nel quale ogni anno si crea un connubio tra spiritualità (celebrazione della S. Messa), convivialità (relax sui pratoni di Erna gustando un piatto di polenta taragna e un panino con salciccia), oltre alla valorizzazione dell’amicizia e alla relazione tra uomo e natura.

Nel primo caso si è omaggiato Pino Negri, ma anche l’amico e grande alpinista Mario Conti. Le parole di don Walter, durante la celebrazione della Messa, hanno poi sottolineato l’unione della natura con l’uomo e le rispettive fragilità, per arrivare all’importanza del custodire e dell’avere cura reciproca.

Nel weekend conclusivo del mese di giugno, durante l’attività sociale di due giorni in valle d’Aosta alla scoperta della val d’Ayas ai piedi del massiccio del Monte Rosa. I soci della Strada Storta hanno potuto costatare la bellezza della natura, la sua potenza e la sua fragilità data dai cambiamenti climatici. Invece gli escursionisti si sono messi alla prova in base alle proprie capacità, esperienze e resilienza alle elevate temperature.

Il 27-28 giugno 2026, per la Strada Storta è stato un indimenticabile weekend alla scoperta della val d’Ayas. Un piccolo gruppo di 13 persone, tra le quali 2 ciclisti muniti di E-bike, si è ritrovato alle 6:30 al parcheggio di via Fiandra per dirigersi verso l’abitato di Saint Jacques des Allemands (1689 m) ai piedi del massiccio del Monte Rosa in val d’Ayas (Valle d’Aosta).

In una giornata soleggiata e afosa il gruppo di soci della Strada Storta, dalla chiesa di Saint Jaques ha raggiunto le indicazioni per Resy (segnavia 9A) attraversando il paese, e ha imboccato il sentiero che si è snodato in un bosco di larici, risalendo ripido lungo un’antica mulattiera.

Prendendo sempre più quota il vivace gruppo, costituito per la metà da soci non abituali (che non partecipano con regolarità alle attività sociali in programma nell’anno). Tra un passo e una chiacchera si sono conosciuti ed inquadrati e sono giunti in allegria sempre più su di quota, da dove hanno potuto ammirare magnifici scorci sul fondovalle, sulle cime circostanti, sul massiccio del Monte Rosa e sui pascoli che circondano Resy.

In località Resy, il gruppo ha potuto ammirare il più tipico degli insediamenti Walser di tutta la valle, con le caratteristiche costruzioni in legno e pietra. Da qui, il gruppo ha proseguito la salita in direzione dell’Alpe della Forca per giungere a due laghetti. Questi sono posizionati su un altopiano roccioso del vallone di Resy, dove si è riposato e rifocillato. La gita di sabato è stata conclusa al rifugio Ferraro (2060 m) per il pernottamento.

La mattina seguente, il gruppo, verso le 8:30, si è messo in marcia su un tracciato caratterizzato da magnifici scenari alpini e il suo fragrante vociare ha inebriato il bosco mescolandosi all’impetuoso suono dell’acqua, che scorreva intensa e con forza nel torrente, del vallone dei piani di Verra.

Arrivato al lago Blu, per il colore turchese delle sue acque e per i riflessi delle montagne circostanti, al gruppo si è manifestata una splendida visione sul ghiacciaio di Verraì. Luogo ottimale per immortalare alcune foto.

I magnifici paesaggi hanno riempito i cuori dei soci della Strada Storta. Questi con un ritmo costante hanno risalito il lungo tracciato, nel primo tratto boschivo mentre nella seconda parte su un percorso irto e morenico, per giungere poco prima di mezzogiorno al rifugio Mezzalama (3036 m). Lì gli escursionisti hanno potuto ammirare le cime del Polluce (4091 m) e del Castore (4228 m), le due vette gemelle del Monte Rosa.

Il gratificante weekend si è concluso con il rinfrescante brindisi alle auto parcheggiate a Saint Jacques des Allemands. Non è nemmeno mancata la pioggia durante i 1400 metri di dislivello percorsi lungo il tracciato di ritorno in discesa. Questa splendida gita ha permesso ai soci della Strada Storta di scoprire e conoscere un bellissimo ambiente alpino che sta mostrando notevoli cambiamenti morfologici, derivati dalle elevate temperature e ha inoltre messo le basi per nuove amicizie.

La Strada Storta proseguirà in luglio (11-12) con un altro weekend in Valle d’Aosta, sarà una gita alpinistica sopra Pila. Perciò, il direttivo della Strada Storta vi aspetta numerosi.