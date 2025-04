Weekend ricco di appuntamenti con il Cai Lecco e le Sottosezioni

Venerdì si inaugura la mostra fotografica ‘La storia dell’alpinismo lecchese e i Piani Resinelli nelle fotografie di Pino Comi’

LECCO – Diversi gli appuntamenti con il Cai di Lecco tra Monti Sorgenti 2025, manutenzione Sentieri, Alpinismo Giovanile, Raduno della Strada Storta al Suretta e la gita del Cai Ballabio alle Cinque Terre.

Si parte venerdì 11 con l’inaugurazione della mostra fotografica “La storia dell’alpinismo lecchese e i Piani Resinelli nelle fotografie di Pino Comi” presso la Torre Viscontea – ore 18.

Sabato 12 doppio appuntamento con il Convegno “La Montagna che fa bene a tutti, esperienze di Montagnaterapia” presso Centro Civico Pertini dalle 8.45 alle 13.30 e la giornata di Manutenzione sentieri nella Zona Campo dei Boi Magnodeno.

Per la giornata di manutenzioni sentieri (aperta ai soli soci cai) e gli altri eventi, dettagli disponibili sulle pagine social del Cai Lecco Sez.”Riccardo Cassin” e di “Monti Sorgenti”.

Domenica invece torna il tradizionale Raduno del Suretta da sempre promosso e organizzato dalla Sottosezione Cai Strada Storta. Dalle Alpi al mare, domenica la Sottosezione di Ballabio sarà infatti a spasso per le Cinque Terre, tantissimi i soci iscritti che hanno portato in poche ore al “sold out”. Domenica inoltre è in programma la seconda gita del ricco calendario dei corsi di Alpinismo giovanile del Cai Lecco.

Tanti eventi che ci raccontano di una vitalità dell’associazionismo lecchese ed in particolare delle Sezioni e Sottosezione del Club Alpino Italiano, realtà storiche e radicate nel territorio, con lo sguardo sempre rivolto al futuro.