A Dervio una serata sulla sicurezza in montagna con Soccorso alpino e CAI

Venerdì 23 gennaio alle 20.30 nella sala consiliare del Comune, ingresso libero

“Vivere la montagna in sicurezza” è la serata promossa da Soccorso alpino e CAI per diffondere una cultura della prevenzione e della consapevolezza in montagna

DERVIO – Un’occasione di confronto e informazione rivolta a chi frequenta la montagna, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sui temi della prevenzione e della gestione degli imprevisti. È questo il senso di “Vivere la montagna in sicurezza – Serata sulla sicurezza in montagna, prevenzione e gestione degli imprevisti”, l’iniziativa in programma a Dervio, promossa da realtà storicamente impegnate sul territorio nella tutela e nel soccorso in ambiente montano.

L’organizzazione è a cura del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, in particolare della XIX Delegazione Lariana e della Stazione Valsassina – Valvarrone, in collaborazione con il CAI – Club alpino italiano, Sezioni di Dervio e Bellano. Alla serata è prevista anche la partecipazione di Mountain dream guide alpine – Terre alte outdoor experience, realtà attiva nell’ambito delle attività outdoor in quota.

L’appuntamento è fissato per venerdì 23 gennaio, con inizio alle ore 20.30, nella sala consiliare del Comune di Dervio. L’incontro è aperto a tutti gli interessati e l’ingresso è libero, a conferma della volontà degli organizzatori di raggiungere un pubblico ampio, dagli escursionisti occasionali agli appassionati più esperti.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza di momenti informativi dedicati alla sicurezza in montagna, un tema centrale soprattutto in territori come quello lariano, dove la frequentazione degli ambienti alpini è parte integrante della vita sociale e turistica. La serata si propone come uno spazio di condivisione di esperienze e competenze, mettendo al centro la prevenzione come primo strumento di sicurezza.

Un ringraziamento viene rivolto al Comune di Dervio per aver messo a disposizione gli spazi necessari allo svolgimento dell’iniziativa, confermando il sostegno dell’amministrazione locale a eventi di carattere formativo e informativo rivolti alla cittadinanza.