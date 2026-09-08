Abbadia Trekking torna con una nuova formula: escursioni, fotografia e yoga sui sentieri

Dopo il debutto dello scorso anno, la seconda edizione si sposta tra settembre e ottobre e proseguirà nella primavera 2027

Più itinerari nella stessa giornata, diversi livelli di difficoltà e nuove esperienze tematiche. Azzoni: “Vogliamo coinvolgere un pubblico sempre più ampio”

ABBADIA – Dopo il positivo debutto dello scorso anno, torna Abbadia Trekking con una seconda edizione rinnovata nella formula e ampliata nelle proposte. Per il 2026 gli appuntamenti si concentreranno nei mesi di settembre e ottobre, per poi proseguire con nuove uscite nella primavera 2027.

Promosso e organizzato dal Comune di Abbadia Lariana, il progetto punta ancora una volta a far conoscere il territorio attraverso i suoi sentieri, affidando la conduzione delle escursioni ad Accompagnatori di Media Montagna in grado di guidare i partecipanti e, allo stesso tempo, raccontare ambiente, paesaggio e caratteristiche dei luoghi attraversati.

La principale novità della seconda edizione riguarda proprio l’organizzazione delle giornate. In una stessa data saranno infatti proposte più escursioni, con partenze in orari differenti e itinerari diversificati per lunghezza e livello di impegno. «In questo modo è possibile ampliare le opportunità di partecipazione e coinvolgere un pubblico più ampio: dagli appassionati di trekking a chi desidera semplicemente trascorrere qualche ora all’aria aperta, dalle famiglie ai camminatori meno allenati», spiega l’assessore al Turismo Irene Azzoni.

L’obiettivo è quindi superare la formula dell’uscita unica, costruendo ogni appuntamento in modo da offrire più possibilità e adattarsi a esigenze differenti. «Vogliamo proporre occasioni adatte a diverse età, interessi e abitudini, sempre nel rispetto delle caratteristiche dei sentieri e delle indicazioni degli accompagnatori», prosegue Azzoni.

Accanto alle escursioni più tradizionali, il programma 2026 introduce anche alcune esperienze tematiche, nelle quali il cammino diventa il punto di partenza per avvicinarsi ad altre attività. Tra le novità ci sarà il Trekking Fotografico, pensato per accompagnare i partecipanti alla scoperta del paesaggio fornendo anche semplici suggerimenti per imparare a osservarlo e fotografarlo meglio con lo smartphone.

Un’altra proposta sarà Trekking e Yoga, esperienza che unirà il movimento sui sentieri a momenti dedicati alla pratica e al benessere immersi nella natura. «Il programma comprenderà anche altre proposte e itinerari pensati per mettere in luce, di volta in volta, aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali di Abbadia», sottolinea l’assessore. L’idea è quindi fare in modo che ogni uscita abbia una propria identità e consenta di osservare il territorio da una prospettiva diversa.

Tutte le escursioni saranno affidate ai professionisti che hanno aderito al progetto, Accompagnatori di Media Montagna, ai quali spetteranno la conduzione dei gruppi e la gestione delle attività lungo i percorsi. Un elemento centrale soprattutto considerando la volontà di proporre itinerari con caratteristiche differenti, dai più accessibili fino a quelli rivolti a escursionisti maggiormente allenati.

Il progetto non si limita dunque a offrire semplici passeggiate, ma punta a costruire un’esperienza guidata nella quale il percorso diventa anche occasione per conoscere meglio l’ambiente circostante.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Abbadia Lariana in collaborazione con Aglaia Communication Design di Lecco, realtà impegnata con diversi enti del territorio in progetti di promozione, valorizzazione e attrattività.

Con la seconda edizione, Abbadia Trekking punta così a consolidare un progetto nato per invitare residenti e visitatori a vivere il paese anche al di fuori dei luoghi più conosciuti, entrando nei boschi, percorrendo i sentieri e scoprendo il paesaggio da punti di vista differenti.

Dopo l’esordio del 2025, la formula si amplia quindi sia nel calendario sia nei contenuti, con l’obiettivo di trasformare il trekking in una vera e propria chiave di lettura del territorio.

Il calendario completo degli appuntamenti di settembre e ottobre 2026, con percorsi, orari, caratteristiche delle singole escursioni e modalità di partecipazione, sarà pubblicato attraverso i canali del Comune e sui portali turistici di Abbadia Lariana e dei Piani Resinelli.