Antenna sul Grignone: Wi-Fi già attivo, manca la webcam

Dopo le polemiche sull’impatto paesaggistico e due episodi vandalici, l’impianto entra nella prima fase operativa

La struttura si trova nei pressi del Bivacco Merlini. Utilizzati ancoraggi reversibili per ridurre l’impatto sul terreno

MANDELLO – L’antenna sul Grignone è stata installata e il Wi-Fi pubblico e gratuito è già in funzione. Dopo le polemiche e i danneggiamenti che ne avevano rallentato la realizzazione, il progetto nei pressi del Bivacco Merlini, all’uscita della Cresta dei Carbonari, entra nella sua prima fase operativa. I lavori non sono però ancora ufficialmente conclusi: resta da posare la webcam panoramica rivolta verso il lago, per la quale non sono state comunicate tempistiche precise.

Un aggiornamento significativo per un intervento che, fin dall’annuncio, aveva sollevato interrogativi sulla presenza di una nuova infrastruttura tecnologica in uno dei luoghi più frequentati delle Grigne, l’ultimo espresso dal gruppo di minoranza Casa Comune per Mandello Democratica che chiede chiarimenti sull’interesse pubblico dell’operazione, sulle procedure autorizzative e sui controlli effettuati dagli enti competenti.

Particolare attenzione nell’esecuzione dell’intervento è stata riservata all’impatto sull’ambiente montano: l’impianto è stato fissato con tirafondi reversibili, senza effettuare scavi o sbancamenti di materiale. Una soluzione pensata per preservare il terreno circostante e consentire, in caso di futura dismissione, la rimozione della struttura e il ripristino delle condizioni originarie dell’area.

L’intervento, autorizzato dal Comune di Mandello, aveva suscitato perplessità soprattutto per la collocazione in prossimità della vetta. Nel settembre 2025 il sindaco Riccardo Fasoli era intervenuto per chiarire le caratteristiche del progetto, spiegando che la posizione era stata modificata rispetto a quella inizialmente prevista proprio per ridurne la visibilità. “Le autorizzazioni erano già state date tempo fa. La struttura sarà di dimensioni limitate, non andando in alcun modo a intaccare lo skyline delle Grigne”, aveva dichiarato il primo cittadino, richiamando anche l’utilità dei servizi di comunicazione in un ambiente di alta montagna.

Alle discussioni erano seguiti due episodi vandalici, che avevano complicato il percorso del cantiere. Il primo nell’ottobre 2025, quando erano stati recisi quattro tiranti inizialmente collocati nel territorio comunale di Pasturo. Gli ancoraggi erano stati successivamente spostati di circa un metro, portandoli all’interno dei confini di Mandello.

Un secondo danneggiamento era stato segnalato nel giugno 2026, quando ignoti avevano tagliato le barre di fondazione del basamento destinato a sostenere la struttura piramidale in legno. L’episodio aveva interessato elementi già predisposti per la posa, provocando ulteriori rallentamenti nella prosecuzione dei lavori.

Superati questi ostacoli, l’installazione ha raggiunto una fase avanzata. La connessione Wi-Fi è già disponibile per gli escursionisti che frequentano la zona del Bivacco Merlini, lungo gli itinerari che conducono alla vetta del Grignone e al Rifugio Brioschi. Un servizio che offre una possibilità aggiuntiva di comunicazione in quota, pur senza sostituire le precauzioni e gli strumenti necessari per affrontare percorsi di montagna in sicurezza.

Per completare il progetto manca ora la telecamera panoramica destinata a inquadrare il lago, mentre resta attesa la dichiarazione formale di fine lavori.