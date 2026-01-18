Auser, progetto “Noi con voi”: inaugurato un nuovo mezzo a Mandello

Presenti i sindaci di Mandello e Abbadia Fasoli e Azzoni e il presidente di Auser Lecco Claudio Dossi

Auser conta in provincia 65 mezzi, 21 sedi e oltre 500 volontari; nel 2025 la sede di Mandello ha superato i 2500 servizi

MANDELLO DEL LARIO – È stato inaugurato ieri, 17 gennaio, a Mandello del Lario il nuovo mezzo di Auser, destinato ai servizi di accompagnamento per anziani e persone con disabilità nell’ambito del progetto “Noi con voi”, sostenuto da una rete di soggetti pubblici, privati e del terzo settore.

Alla cerimonia hanno preso parte i sindaci di Mandello del Lario Riccardo Fasoli e di Abbadia Lariana Roberto Azzoni, insieme al presidente di Auser Lecco Claudio Dossi. In sala consiliare erano presenti anche numerosi volontari dell’associazione e una larga rappresentanza dei circa quaranta imprenditori che hanno sostenuto il progetto “Noi con voi”, contribuendo al finanziamento del nuovo veicolo.

Il nuovo veicolo si inserisce in un sistema provinciale che, come è stato ricordato dal presidente Dossi, conta 65 mezzi e 21 sedi, con 524 volontari attivi. Un’organizzazione “di area vasta”, in grado di rispondere ai bisogni anche spostando le risorse da un comune all’altro, quando necessario. Solo la sede di Mandello, nel corso del 2025, ha effettuato 2.572 servizi, percorso 45mila chilometri e consegnato 136 spese a domicilio.

Dossi ha anche sottolineato come il progetto “Noi con voi” nasca per rispondere a un cambiamento demografico ormai evidente. In provincia di Lecco, è stato ricordato, gli over 65 sono già il 23% della popolazione e la percentuale è destinata a salire fino al 35% nel giro di dieci anni. Le persone con più di 80 anni passeranno dalle attuali 26mila a circa 46mila.

Un quadro che pone nuove sfide sociali sempre più complesse, a partire dal tema della solitudine, che colpisce in modo particolare le donne anziane, spesso sole e con reti familiari ridotte. A questo si accompagna un progressivo aumento delle fragilità, legate non solo alla salute ma anche alla perdita di autonomia. Queste fragilità si riflettono inevitabilmente anche sul mondo del lavoro e delle imprese, in gran parte di piccole dimensioni, chiamate a gestire un numero crescente di permessi, richieste di assistenza e assenze, con ricadute organizzative ed economiche che coinvolgono l’intero sistema territoriale.

È in questo contesto che Auser ha annunciato l’avvio di un nuovo progetto di teleassistenza presidiata, sostenuto da Chiesa Valdese, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Acinque, che prevede l’utilizzo di tecnologie innovative nelle abitazioni degli anziani, con il supporto di volontari e operatori per il monitoraggio e l’attivazione dei soccorsi in caso di necessità.

Il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli ha richiamato la necessità di “organizzare in modo efficace ed efficiente, unendo le forze”, sottolineando come, a fronte di una spesa sociale in crescita, cresca anche l’impegno della comunità. Un ruolo centrale resta quello del volontariato, che “prosegue in maniera importante su tutto il territorio”, pur confrontandosi con nuove difficoltà, come l’innalzamento dell’età pensionabile che riduce il bacino dei volontari attivi. Un lavoro di squadra, ha rimarcato Fasoli, indispensabile per fare in modo che nessuno resti solo.

Il sindaco di Abbadia Roberto Azzoni ha sottolineato come iniziative di questo tipo siano la dimostrazione concreta di una comunità che sa rispondere quando c’è bisogno, pur nelle difficoltà quotidiane dell’amministrare piccoli Comuni. “E’ motivo di orgoglio – ha rimarcato – vedere tanti volontari mettersi a disposizione e numerose aziende continuare a dare il proprio contributo” nonostante un periodo storico complesso, segno di una realtà territoriale coesa che Mandello e Abbadia sanno esprimere quando serve.

A conclusione degli interventi istituzionali, si è svolta la consegna delle targhe di ringraziamento agli sponsor che hanno sostenuto il progetto “Noi con voi”, seguita dalla benedizione del nuovo mezzo Auser da parte di don Andrea Giorgetta.