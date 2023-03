Cai Bellano. Escursione in notturna al Cimone di Margno

Una trentina di soci hanno partecipato all’uscita

A incorniciare l’escursione un tramonto suggestivo

BELLANO – Escursione in notturna al Cimone di Margno per la sezione Cai di Bellano. Dall’Alpe di Paglio, una trentina di soci sono partiti alla volta della cima mentre giungeva l’imbrunire, godendo di uno spettacolare tramonto sulle vette circostanti. Utilizzando le luci delle pile frontali, sono scesi al rifugio ‘Chiaro di Luna’ per una cena conviviale.

Prossima uscita questa domenica, 5 marzo, per la salita alpinistica alla Grigna Settentrionale con partenza da Cainallo. Maggiori informazioni saranno date sui canali social del gruppo.