Cai Bellano: escursione sulla ferrata al Monte Grona

L’iniziativa si è svolta domenica 26 maggio

“In vetta al Monte Grona, complice anche la bella giornata di sole, grande soddisfazione per l’impegnativa salita”

BELLANO – Si è svolta l’ultima iniziativa proposta dalla sezione bellanese del Cai con la salita alla ferrata del Centenario Cao Como al Monte Grona. Il gruppo, composto da oltre venti soci della sezione Cai di Bellano e di altre sezioni, ha raggiunto in auto la località Monti di Breglia per poi risalire fino all’attacco della ferrata transitando dal rifugio Menaggio. Prima di affrontare la ferrata, la guida alpina presente ha spiegato ai presenti come salire in sicurezza e come utilizzare l’attrezzatura. L’escursione si è svolta domenica 26 maggio.

“In vetta al Monte Grona, complice anche la bella giornata di sole, grande soddisfazione per l’impegnativa salita portata a termine da tutti i partecipanti. Un piccolo gruppo di soci ha preferito raggiungere la vetta percorrendo il sentiero più facile, successivamente tutti i partecipanti sono ridiscesi al rifugio Menaggio per il pranzo in compagnia” spiegano gli organizzatori dell’escursione.

“Continueranno nei prossimi mesi le proposte con attività adatte a semplici escursionisti ed alcune rivolte ad alpinisti più esigenti” concludono così i membri della sezione Cai di Bellano.