CAI Bellano: oltre sessanta partecipanti alla giornata di arrampicata a Curno

Il direttivo della sezione ha riservato per l’occasione l’area “Academy” della struttura, consentendo così a bambini, ragazzi e adulti – dai più piccoli di appena quattro anni fino ai soci più esperti – di cimentarsi in sicurezza sulle numerose vie di arrampicata predisposte sulle pareti artificiali. A disposizione del gruppo non solo tracciati adatti ai più giovani, ma anche una vasta area boulder, molto apprezzata da chi ha voluto mettersi alla prova senza l’uso della corda.

L’organizzazione accurata e l’ampia partecipazione hanno reso l’iniziativa un vero successo. Il direttivo del CAI di Bellano ha espresso grande soddisfazione per la risposta dei soci, sottolineando come giornate di questo tipo rappresentino un’occasione preziosa per rafforzare lo spirito di gruppo, avvicinare nuovi appassionati alla disciplina e offrire ai più giovani un primo contatto con il mondo dell’arrampicata in un ambiente controllato e stimolante.

Dopo l’esperienza in palestra, lo sguardo della sezione è già rivolto alle prossime attività in calendario. Nel mese di febbraio sono infatti previste due escursioni sulla neve, una delle quali in notturna: appuntamenti che verranno definiti nei dettagli nelle prossime settimane e che promettono di riportare i soci direttamente in ambiente montano, tra paesaggi invernali e itinerari suggestivi.

Il direttivo ricorda inoltre che è aperto il tesseramento per l’anno 2026, invitando tutti gli interessati a seguire i canali social ufficiali della sezione per rimanere aggiornati sulle prossime proposte e sulle numerose iniziative in programma.

Un’attività intensa che conferma la vitalità del CAI di Bellano e la voglia di continuare a promuovere la frequentazione consapevole della montagna, alternando momenti formativi, sportivi e di puro divertimento, dentro e fuori dalle palestre.