Cai Bellano su Corno Medale e San Martino, tra ferrata e vie attrezzate

Prima gita dell’anno per l’associazione bellanese

Una trentina di soci, accompagnati da una guida alpina, dalla vetta del Medale fino alla croce del San Martino, con rientro a Rancio

BELLANO – Non poteva che cominciare con una splendida giornata di sole la stagione escursionistica 2023 del Cai di Bellano. Domenica scorsa, 29 gennaio, una trentina di soci accompagnati da una guida alpina hanno intrapreso e risalito la difficile ferrata del Gruppo Alpini al Corno Medale, sopra l’abitato di Rancio, rione di Lecco, riaperta la passata primavera dopo i lavori di manutenzione e riqualificazione. Una gita in cui si sono rese necessarie doti da arrampicatori: dalla vetta del Medale il gruppo ha infatti raggiunto la croce del Monte San Martino, scendendo poi fino alla cappella percorrendo il sentiero attrezzato Silvia, per rientrare infine a Rancio.

La sezione CAI di Bellano ricorda che è aperto il tesseramento per l’anno 2023 e di seguirne i profili social per restare informati sulle prossime proposte.