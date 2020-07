Cai Colico. Vertical Scoggione, l’edizione 2020 sarà virtuale

COLICO – Dopo cinque edizioni della Vertical Scoggione quest’anno ci sarà un’edizione del tutto particolare a causa della pandemia Covid-19 che sta ostacolando tutti i progetti.

“Abbiamo però deciso di non abbatterci e non fermarci ma continuare a vivere le nostre amate montagne, lo sport all’aria aperta e dare continuità a questa manifestazione che appassiona atleti e non, ragazzi e famiglie” hanno detto i responsabili del Cai Colico.