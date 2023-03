Cai Grigne di Mandello. Domenica riparte la Secim, con alcune novità

Ricco calendario di escursioni per i partecipanti a Secim 1 e Secim 2

Ultima ‘escursione’ dell’anno sarà il Trofeo delle Grigne, che vedrà entrambi i gruppi dare supporto alla manifestazione

MANDELLO – Riprenderanno da questa domenica 26 marzo le attività di escursionismo giovanile organizzate da Cai Grigne sezione di Mandello, con un ricco calendario sia per Secim 1 che per Secim 2, con l’intento di replicare il successo raggiunto lo scorso anno, il primo in cui sono tornate le uscite con i ragazzi dopo la pandemia e si è segnato un importante numero di iscritti.

“Un successo non previsto – commentano dal Cai – tanto che per questa stagione ci siamo attrezzati in modo tale da non farci trovare impreparati, così da riuscire a gestire durante le uscite fino a 200 persone, genitori dei ragazzi compresi. Un discorso logistico valso soprattutto per Secim 1, scegliendo mete che diano la possibilità di avvicinarsi con le macchine in caso di escursioni fuori da Mandello e che abbiano spazi importanti, con un prato per far sì che i ragazzi possano divertirsi in sicurezza. La struttura delle escursioni rimarrà la stessa del 2022, con otto uscite previste per Secim 1 e sette uscite per Secim 2, ed estensione delle attività anche nei mesi di settembre e ottobre“.

Proprio in autunno, con l’occasione del Trofeo delle Grigne Molina-Rifugio Elisa in programma il 15 ottobre, i ragazzi potranno supportare concretamente la manifestazione sportiva entrando nel vivo dell’organizzazione, alcuni in veste ‘escursionistica’ sul sentiero di gara, altri per aiutare in Polisportiva. “Ci piaceva l’idea di inserire questa attività nel calendario 2023. Speriamo che la presenza dei ragazzi, in ruoli ancora da definire, dia valore aggiunto all’evento“, affermano i soci della sezione.

Oltre alle classiche escursioni si andranno a sommare altre iniziative in collaborazione con scuole, sia elementari che medie, il Gruppo Alpinistico Corvi e l’associazione NEXT. “Nel caso degli istituti scolastici, due o tre proposte vengono fatte dagli insegnanti come escursioni sul territorio o passeggiate in zona – sottolinea Cai Grigne – con l’obiettivo di vivere una giornata in ambiente esterno e imparare la lettura del paesaggio, senza limitarsi a capire dove sono l’arrivo e la meta, ma anche concentrandosi sul percorso. Andare in montagna è bello, e andarci con i più piccoli ancor di più, è un’occasione per crescere insieme. Speriamo sempre più soci adulti si cimentino in queste esperienze di accompagnamento giovanile”.

Il programma di escursionismo giovanile è stato presentato durante un open-day dedicato: “Un modo – spiegano i soci – per raccogliere iscrizioni ma anche fare gruppo tra noi. Le cose organizzate funzionano bene se c’è armonia tra accompagnatori, cosa che nella nostra sezione non manca”. Infine Cai Grigne lancia un appello a potenziali ulteriori partecipanti delle attività Secim 1 e Secim 2: “Ricordiamo che questa domenica ci sarà la prima uscita per Secim 1, mentre Secim 2 prenderà il via domenica 16 aprile. Per eventuali ritardatari o indecisi c’è ancora tempo per iscriversi, fermo restando che la possibilità di partecipare in un successivo momento, anche a escursioni avviate, rimane aperta”.

Le altre iniziative e programmi previsti dalla sezione mandellese per l’anno corrente saranno discussi in assemblea ordinaria il prossimo venerdì 31 marzo: “Metteremo enfasi soprattutto sul centenario che si celebrerà nel 2024”, concludono i soci.

CALENDARIO ESCURSIONI SECIM 1

26 marzo Giro delle Frazioni

16 aprile Monte Canto

30 aprile Museo Latte Vendrogno

14 maggio Aprica

28 maggio Piani Resinelli

11 giugno Rifugio Bietti-Buzzi

25 settembre Sentiero Viandante

15 ottobre Trofeo delle Grigne

CALENDARIO ESCURSIONI SECIM 2