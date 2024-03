Cai Grigne Mandello. In attesa del centenario… ‘Donne e montagna’ e Open Day Secim

Due iniziative, una per l’8 marzo e l’altra il giorno successivo, organizzate dalla sezione

Al De André l’alpinismo al femminile (anche mandellese). Sabato 9 marzo l’Open Day Secim per bambini e ragazzi

MANDELLO – Ancora una quindicina di giorni e il programma per il centenario di fondazione del Cai Grigne Mandello vedrà la sua presentazione pubblica. Anno importante per la sezione, il 2024, che ha già visto susseguirsi una serie di iniziative preludio dei festeggiamenti in grande stile, a cominciare dal ciclo d’incontri ‘La Montagna a 360°’, cui ultimo appuntamento con protagonisti i rifugisti Elena Cosmo (Rifugio Elisa) e Marco Madama (Bietti-Buzzi) è fissato per giovedì 14 marzo.

Per ingannare l’attesa e la curiosità di scoprire cosa il direttivo ha in serbo per i cent’anni, altri due appuntamenti da non perdere si terranno in questi due giorni: oggi, 8 marzo e Festa della Donna, montagna e universo femminile si incontreranno al Teatro De André a Mandello in una serata speciale in vista dell’importante ricorrenza intitolata ‘Donne e montagna. Alpinismo al femminile’. (QUI LA LOCANDINA)

“Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono”, diceva William Blake, uno dei più grandi alpinisti esistiti. Ebbene, anche declinata al femminile la frase resta vera, come si avrà riscontro stasera. Si parlerà infatti delle ‘100 donne sul Monte Rosa’, spedizione avvenuta nel 1960 di cui facevano parte anche ‘Le quattro Mandellesi’ Eliana Zanetti, Elena Mainetti, Rosanna Valli e Carla Balatti. Donne del passato, ma anche del presente: sarà ospite infatti Sara Bonfanti, prima donna a percorrere in solitaria i quasi 8000 chilometri del Sentiero Italia. Da Muggia (Trieste), attraversando Alpi, Appennini, Sicilia e Sardegna fino a Santa Teresa di Gallura, Sara porterà il suo viaggio lungo sette mesi sul palco. La serata, patrocinata dal Comune di Mandello – Assessorato a Cultura, Istruzione e Pari Opportunità, prenderà il via alle ore 21.00. Ingresso libero per soci e simpatizzanti.

Se per l’8 marzo saranno le donne al centro domani, sabato 9 marzo, lo saranno i giovani con l’Open Day Secim (QUI LA LOCANDINA), appuntamento voluto dalla sezione per presentare i nuovi corsi di alpinismo giovanile Secim 1 e Secim 2. Otto e sette escursioni rispettivamente inserite in calendario: l’intento far crescere i giovani nell’ambiente montano, facendogli vivere esperienze in grado di formarli a livello umano, instaurando rapporti con coetanei e accompagnatori.

Secim 1, destinata a chi ha un’età compresa fra i 6 e 11 anni, avrà come data d’inizio il 24 marzo con l’escursioni a Caleggio. Seguiranno: 7 aprile Colonghelli, 21 aprile Monte Cornizzolo, 5 maggio Alpe d’Era, 26 maggio Rifugio Scoggione, 2 giugno Sentiero del Tracciolino, settembre (data da definire) Monte Magnodeno, 13 ottobre Trofeo delle Grigne.

Per quanto riguarda Secim 2 invece, accessibile ai ragazzi dai 12 ai 17 anni, si partirà il 7 aprile alla volta dei Roccoli di Artesso, per poi continuare: 21 aprile Monte Rai, Monte Cornizzolo, 5 maggio Zucco di Sileggio, Alpe d’Era, 26 maggio Monte Cornagera (arrampicata in falesia), 2 giugno Cima di Lemma, Laghi del Porcile 27-28 luglio traversata Vo di Moncodeno – Piani Resinelli (rifugio Brioschi), 13 ottobre Trofeo delle Grigne.

Per gli interessati l’appuntamento sarà alla sede CAI Grigne, in Via Riva dell’Ospizio, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, luogo in cui ogni venerdì successivo alla presentazione dei corsi ci si potrà recare per le iscrizioni, a partire dalle ore 21.00. Il modulo-iscrizione, oltre che scaricabile, è eventualmente disponibile in sede. QUI PROGRAMMA COMPLETO DI ENTRAMBI I CORSI.