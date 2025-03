CAI Grigne Mandello, un nuovo anno ha inizio. Venerdì l’assemblea ordinaria dei soci

Già partiti i corsi di escursionismo senior (Semprevivi) e giovanili (Secim 1 e Secim 2)

Giovedì 3 aprile una serata sulla sicurezza in compagnia del Soccorso Alpino. Sempre venerdì ultimo giorno per tesserarsi alla sezione

MANDELLO – Si prepara a vivere una nuova stagione il CAI Grigne di Mandello. L’assemblea ordinaria di questo venerdì (28 marzo) sancirà ufficialmente il principio di un nuovo anno per il collettivo, un modo per ritrovarsi e riprendere le fila del discorso, lì dove lo si era lasciato.

Sarà l’occasione per i soci di ripensare a un anno indimenticabile, quello del centenario, ricco di iniziative, e di guardare all’imminente futuro, il 2025. Una nuova era che vedrà alla guida del CAI Grigne Luca Gaddi, recentemente eletto presidente: “L’idea è di riproporre quello che ha funzionato e accantonare ciò che invece non è andato come previsto – dichiara -. Premieremo durante l’assemblea i soci giunti al 25° anno di tesseramento e quelli che celebrano il 50° anniversario. Ricordiamo che l’assemblea ordinaria definisce di fatto l’ultimo giorno utile per tesserarsi alla sezione e continuare a usufruire della continuità assicurativa e delle agevolazioni offerte dal CAI Grigne”.

Anche se l’assemblea ordinaria ancora non si è svolta, l’anno del CAI Grigne è già decollato con la partenza dei corsi di alpinismo senior (Semprevivi) e giovanile (Secim 1 e Secim 2). Secim 1 ha preso il via domenica scorsa con la gita nelle valli sopra Rongio (prossima escursione sarà invece in Val Onedo), mentre Secim 2 vedrà la prima escursione svolgersi domenica 6 aprile, nonché ultima data disponibile per iscriversi, con un orienteering sopra Lierna.

Guardando agli eventi, quello più imminente sarà la serata sulla sicurezza di giovedì 3 aprile con la collaborazione della stazione di Lecco del Soccorso Alpino, organizzata presso l’Oratorio del Sacro Cuore di Mandello. Saranno proiettate anche delle immagini relative alla Secim 2024.

Poi, sabato 17 maggio, la tradizionale cena sociale al ristorante “Sottovento” di Lierna. A giugno ci sarà anche un’escursione speleologica in grotta. “Per luglio è prevista anche una gita al Catinaccio d’Antermoia, in Trentino, mentre a fine agosto festeggeremo il 101° anniversario della sezione sui Monti Sibillini“, continua il presidente.

Per quanto riguarda la corsa in montagna, proseguirà come gli anni passati la collaborazione con il TGS (Trail Grigne Sud), fissato per sabato 27 settembre, per poi arrivare al fiore all’occhiello di stagione, il Trofeo delle Grigne (Molina-Rifugio Elisa), previsto il 12 ottobre.

Tornerà anche “TuttiCai” domenica 21 settembre, conferenza stabile delle sezioni e sottosezioni del lecchese l’anno scorso ospitata dal CAI Grigne al Rifugio Bietti-Buzzi, che questa volta passerà il testimone al CAI di Bellano. “Stiamo poi organizzando altre escursioni ed eventi, uno con anche il Coro Grigna, che verranno comunicati una volta programmati nei dettagli”, ha precisato Gaddi.

Deciso anche il calendario relativo alla manutenzione dei sentieri, che come al solito interesserà la pulizia dei sentieri più battuti che portano al Rifugio Bietti, al Rifugio Elisa o in Gardata. “Il corso di arrampicata in roccia dei Corvi, inizialmente previsto in primavera, è invece stato posticipato nei mesi di settembre/ottobre – fa sapere il presidente – le date ufficiali saranno diffuse per tempo”.