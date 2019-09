Colico, il climber Stefano Ghisolfi ospite per lo Street Boulder

Il 21 settembre la gara di arrampicata ‘urbana’

Gran finale con Stefano Ghisolfi alle 21 presso l’Auditorium

COLICO – Lo spettacolo dello Street Boulder animerà le vie di Colico il prossimo 21 settembre. L’iniziativa è organizzata dal Cai di Colico con la locale Pro Loco e il patrocinio del Comune. Ospite d’eccezione il climber torinese Stefano Ghisolfi.

La giornata prenderà il via alle 12 con l’iscrizione presso il Palalegnone. Alle 12.30 l’inizio della gara: cinque le ore per portarla a termine, quindi i finalisti (per le categorie maschili e femminili) si sfideranno a colpi di magnesite nella finale prevista alle ore 18.30.

A seguire cena presso il Palalegnone a base di gnocchetti valtellinesi, sciatt e molte altre specialità. Alle 21 la serata con Ghisolfi presso l’Auditorium. Il giovane arrampicatore è riuscito a chiudere la mitica via Perfecto Mundo, performance che gli è valsa l’ingresso nell’Olimpo dei climber. Conquistato il 9b+ Stefano Ghisolfi è considerato uno dei più forti arrampicatori del momento.

Iscrizioni 15 euro. Preiscrizioni info@caicolico.it o 339 3336090 (Christian). In caso di maltempo la gara verrà annullata (non la serata con Ghisolfi).

QUI la locandina dell’evento