Rimesso in sicurezza il collegamento sul Sentiero del Viandante

“Intervento necessario per via del legno ammalorato, pericolo oggettivo per i passanti, in attesa del nuovo ponte in corten”

DERVIO – Garantire continuità al Sentiero del Viandante: per questa ragione, anche se non è l’unica, si è reso necessario il primo intervento di riparazione che ha interessato il ponte sulla Val Grande tra Dervio e Bellano, concluso in questi giorni.

“Abbiamo deciso di intervenire perché la struttura in legno era ammalorata, e questa condizione rappresentava un pericolo oggettivo per i passanti, tanto che già si era deciso di installare nastri bianchi e rossi per scoraggiare l’azione di sporgersi”, spiega il sindaco Stefano Cassinelli.

A collaborare economicamente all’opera proprio i comuni di Dervio e Bellano, che hanno rispettivamente versato un contributo di 3.500 euro. A livello di progettazione ha anche partecipato la Comunità Montana, in particolare grazie all’operato dell’assessore Michael Bonazzola, che ha fatto da tramite tra gli enti locali.

Non si tratta tuttavia di una soluzione definitiva, come ci tiene a precisare il primo cittadino di Dervio: “Il Comune di Bellano ha partecipato a un bando per ottenere finanziamenti con l’ottica di realizzare il prossimo anno un nuovo ponte in corten, in sostituzione di quello attuale“. A far prendere provvedimenti in attesa dell’opera definitiva, la volontà di non lasciare il Sentiero del Viandante interrotto e di garantire la completa sicurezza degli escursionisti che tutti i giorni vi transitano.