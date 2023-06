Dervio. Sul Sentiero del Viandante un nuovo punto ristoro

‘Al Monastero’ sarà aperto tutti i giorni per servire i viandanti

Altra importante novità l’installazione di fotocellule nei Comuni attraversati dal Sentiero per conteggiare i passanti

DERVIO – Grandi novità per chi bazzica il Sentiero del Viandante: da ieri gli escursionisti potranno contare su un nuovo punto ristoro dove rifocillarsi e sostare per riprendere fiato. ‘Al Monastero’ è stato inaugurato nel Comune di Dervio, e servirà prelibatezze per chi è di passaggio in quel tratto di sentiero, tutti i giorni dalle 8.30.

Svolta non da poco per un itinerario percorso da migliaia di turisti ogni anno, che pian piano ha cominciato ad assumere un ruolo turistico sempre più centrale, diventando una delle attrazioni più richieste sul lago.

Proprio per questa ragione, i Comuni che il Viandante attraversa hanno deciso di posizionare delle fotocellule per conteggiare i passaggi e pianificare le future scelte gestionali.