Diletta Leotta in Grignetta, escursione al rifugio Rosalba

Gita nel lecchese per la conduttrice televisiva Diletta Leotta

Salita con amici al rifugio Rosalba sulla Grignetta

MANDELLO – Una presenza che sicuramente non poteva che essere notata quella di Diletta Leotta che domenica ha fatto tappa nel lecchese per un’escursione in montagna. La bella conduttrice televisiva, insieme ad alcuni amici è salita in Grignetta raggiungendo il rifugio Rosalba, percorrendo il “sentiero dei Morti”

Un gita immortalata dalla stessa Leotta in alcune immagini postate su Instagram. Tra i tanti frequentatori della Grignetta c’è chi non si è fatto sfuggire l’occasione per un ‘selfie’ con il noto personaggio della Tv.