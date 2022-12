Grande successo per la cena sociale del Cai di Bellano

70 soci e simpatizzanti hanno partecipato alla serata

Soddisfacente il bilancio di fine anno, che ha visto la sezione incrementare il numero di iscritti da 74 a 133

BELLANO – Ha avuto luogo, sabato 17 dicembre presso il Crotto di Biosio a Bellano, la tradizionale cena sociale della sezione Cai Bellanese. A parteciparvi 70 soci e simpatizzanti, per una serata di grande successo che ha visto la presenza anche del sindaco di Bellano Antonio Rusconi, la guida alpina Enzo Nogara che nel corso dell’anno ha supportato in modo sostanziale alcune attività dell’organizzazione, soprattutto quelle rivolte ai giovani, e l’alpinista Oreste Ferrè che insieme a Nogara ha attrezzato e reso disponibile a tutti la nuova falesia di arrampicata di Perledo denominata ‘Falesia dell’Oreste’.

Il Presidente Mattia Fumasoni e i consiglieri hanno colto l’occasione per illustrare il resoconto delle numerose attività svolte durante l’anno, che hanno fatto tutte segnare una notevole partecipazione e soddisfazione, tanto da consentire alla sezione di incrementare il numero degli iscritti, passati dai 74 dello scorso anno ai 133 per l’anno che sta per finire. La sezione CAI di Bellano ricorda che è aperto il tesseramento per l’anno 2023.