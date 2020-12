Grignetta, dopo la valanga. Il Soccorso Alpino: “Scegliete solo gli itinerari sicuri”

Il Soccorso Alpino lancia l’appello agli escursionisti sulla situazione in Grignetta

Battuta una traccia per raggiungere i dispersi. “Non prendetela, è troppo pericoloso”

MANDELLO – Hanno rischiato parecchio, domenica, nel tentativo di raggiungere i due escursionisti sorpresi da una valanga in Grignetta, ma le condizioni erano troppo difficili anche per i soccorritori alpini intervenuti, a causa delle scariche di neve che continuavano a staccarsi dalla montagna.

Per fortuna, in serata l’elisoccorso è riuscito a raggiungere i due sventurati, trascinati giù per un canale dalla slavina che li ha sorpresi nel primo pomeriggio, mentre percorrevano il sentiero Sinigaglia. All’indomani dell’accaduto, il Soccorso Alpino lancia un appello alla prudenza.

“Se volete recarvi in Grignetta scegliete uno dei pochi itinerari sicuri. Il sentiero Cermenati è relativamente sicuro, altri sono rischiosi, pieni di neve con il pericolo di distacchi molto alto” spiega Giuseppe Rocchi capostazione del Soccorso Alpino, Stazione di Lecco, della XIX Delegazione Lariana.

Durante le operazioni di soccorso di domenica, gli uomini del Cnsas hanno aperto una traccia nella neve al Traverso dei Magnaghi, la pista battuta potrebbe attirare qualche escursionista che incautamente potrebbe avventurarsi lungo il percorso. “Non seguitela – sottolinea Rocchi – arriva a metà del traverso e si ferma. Quel punto è molto pericoloso”.