Grignetta, pavimento del bivacco già rovinato “da chi entra coi ramponi”

Appena rimesso a nuovo, già da risistemare il pavimento del sacro igloo in Grignetta

Il CAI: “Questa volta non c’entrano i vandali ma la maleducazione”

MANDELLO – Era stata posata nuova a fine della scorsa estate con circa 5,5 mila euro di spese oltre che il lavoro gratuito dei volontari, e solo qualche mese dopo è già completamente rovinata: stiamo parlando della pavimentazione del bivacco Ferrario sulla cima della Grignetta.

Il caratteristico igloo era stato restaurato dal CAI di Lecco con l’impegno di volontari anche del Gruppo Ragni. La raccomandazione del club alpinistico, alla riapertura del bivacco, è che non si ripetessero come in passato gli atti di vandalismo e cattivo utilizzo del riparo, che è chiamato impropriamente bivacco perché in realtà è una cappelletta, come indicato dal crocefisso all’interno della struttura.

“Questa volta però i vandali non c’entrano – spiega Alberto Pirovano, presidente del CAI di Lecco – la colpa è di chi entra nell’igloo senza togliere i ramponi. I graffi sono tutto il pavimento. Vorrei vedere se in casa propria, queste persone, camminano coi ramponi sul parquet”.

Ora toccherà ancora una volta ai volontari riparare i danni. “In primavera lo rinverniceremo e studieremo un modo per evitare che la gente entri coi ramponi”