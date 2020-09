Grignetta: sentiero Cecilia impraticabile per frana, i cartelli

Il Soccorso Alpino invita gli escursionisti a non percorrere il sentiero

Affissi i cartelli: “Cavi e catene sono stati strappati via, è pericoloso”

PIANI RESINELLI – Il sentiero Cecilia in Grignetta non praticabile a causa della frana che ha interessato una parte dell’itinerario, danneggiando i cavi e gli ancoraggi. La segnalazione è giunta da parte di alcuni escursionisti nella giornata di ieri, venerdì e oggi, sabato, gli uomini del Soccorso Alpino hanno posizionato alcuni cartelli per indicare i punti pericolosi. L’invito è quello a non percorrere il sentiero, giudicato molto pericoloso.

“Il distaccamento è stato importante – ha fatto sapere il capostazione di Lecco del Cnsas Giuseppe Rocchi – catene e cavi sono stati strappati via, il sentiero non è in condizioni praticabili, pertanto è vivamente sconsigliato percorrerlo”. “Duole constatare che, nonostante queste indicazioni e la presenza di cartelli, alcuni escursionisti si siano comunque avventurati lungo il percorso. Se sono stati posizionati un motivo c’è, speriamo che la gente usi la testa” ha concluso.