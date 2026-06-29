Grignone, vandali danneggiano il basamento delle nuove antenne

Tagliate le barre di fondazione della struttura in costruzione vicino al Bivacco Merlini, all’uscita della Cresta dei Carbonari

Ipotizzato l’uso di un flessibile. Non è il primo episodio: già lo scorso anno recisi quattro tiranti

MANDELLO – Nuovo episodio di vandalismo sul Grignone: a essere preso di mira il basamento su cui avrebbe dovuto essere collocata la struttura in legno piramidale destinata a ospitare delle antenne, in prossimità del Bivacco Merlini. L’accaduto è stato denunciato dai promotori dell’intervento, ipotizzato l’uso di un flessibile.

Non si tratterebbe di un fatto isolato: secondo quanto riferito, già nell’ottobre dello scorso anno quattro tiranti, inizialmente posizionati nel Comune di Pasturo, furono tagliati. Successivamente, proprio per evitare qualsiasi contestazione, si era deciso di spostare i quattro tiranti circa un metro più a monte, all’interno del territorio di Mandello.

Il progetto dispone di tutte le autorizzazioni necessarie e la collocazione scelta è stata individuata proprio per evitare qualsiasi impatto sul paesaggio. “Stiamo parlando dell’uscita del sentiero della Cresta dei Carbonari. L’antenna sarà di dimensioni limitate e non andrà ad alterare l’ambiente perché non è posizionata in cresta”, spiegano i promotori.

Difficile risalire agli autori del gesto, anche perché nell’area non risultano esserci telecamere, anche se chi si sta occupando dell’intervento non esclude la possibilità di installare una webcam per scongiurare episodi simili in futuro. Ignota anche la data di ripresa dei lavori, momentaneamente rallentati dall’episodio vandalico.

Recentemente a essere preso di mira sulle Grigne anche il Rifugio Bietti, in particolare il box a Vò di Moncodeno, da cui è stata sottratta merce per un valore di oltre 2500 euro. Dopo il furto, avviata una raccolta fondi a sostegno della struttura che ha già superato i tremila euro.