Il CAI Bellano conquista il Pizzo dei Tre Signori

Dalla Valgerola una trentina di escursionisti hanno raggiunto la cima lungo il Lago di Trona e il Lago d’Inferno

L’uscita ha rappresentato un importante banco di prova in vista della salita al Blinnenhorn, già sold out

BELLANO – Una giornata all’insegna della montagna, dello sport e della condivisione per il CAI Bellano, che domenica 5 luglio ha organizzato una partecipata escursione al Pizzo dei Tre Signori, una delle cime simbolo delle Prealpi Orobie, posta a 2.554 metri di quota.

A prendere parte all’iniziativa è stato un folto gruppo composto da una trentina di partecipanti, tutti soci della sezione bellanese del Club Alpino Italiano, che hanno affrontato un itinerario tanto affascinante quanto impegnativo.

L’escursione ha preso il via dalla località Pescegallo, in Valgerola (provincia di Sondrio), seguendo il suggestivo sentiero che conduce dapprima al Lago di Trona, quindi al sovrastante Lago d’Inferno. Da qui il gruppo ha proseguito verso la Bocchetta di Piazzocco, affrontando la lunga dorsale del Pizzo fino a raggiungere la croce di vetta, percorrendo anche un breve tratto attrezzato con cavo metallico su semplici placche rocciose.

Nonostante lo sviluppo del percorso e il consistente dislivello, che richiedono un notevole impegno fisico, tutti i partecipanti sono riusciti a raggiungere la cima.

La fatica è stata ripagata da una splendida giornata di sole e da un panorama eccezionale: dalla vetta del Pizzo dei Tre Signori, infatti, lo sguardo spazia a 360 gradi sull’intero arco alpino, regalando uno spettacolo particolarmente apprezzato dagli escursionisti.

Grande la soddisfazione del gruppo, che ha potuto condividere il pranzo direttamente in vetta prima di affrontare il percorso di rientro.

Dopo la pausa in quota, gli escursionisti hanno fatto ritorno a Pescegallo percorrendo il medesimo itinerario della salita. Durante la discesa il gruppo ha effettuato una breve e gradita sosta al Rifugio FALC, situato a 2.120 metri di altitudine, per un momento di ristoro prima dell’ultimo tratto verso il parcheggio.

L’uscita al Pizzo dei Tre Signori ha rappresentato anche un importante momento di preparazione in vista del prossimo appuntamento organizzato dalla sezione bellanese del CAI. Il 18 e 19 luglio, infatti, i soci saranno impegnati nella salita alpinistica al Blinnenhorn (3.374 metri), in Val Formazza, con pernottamento al Rifugio Claudio e Bruno. L’interesse per l’iniziativa è stato altissimo: i 26 posti disponibili risultano infatti esauriti da tempo, a conferma del grande entusiasmo che accompagna le attività della sezione.

Il direttivo del CAI Bellano invita infine tutti gli appassionati a seguire i profili social dell’associazione per rimanere aggiornati sulle prossime escursioni e sulle iniziative in programma nei prossimi mesi.