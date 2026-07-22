Il CAI Bellano in cima al Blinnenhorn: weekend in alta quota tra Italia e Svizzera

Il CAI Bellano ha organizzato una due giorni alpinistica in alta Valle Formazza culminata con la salita al Blinnenhorn, vetta di 3.374 metri

L’escursione si è conclusa con il rientro a Riale passando dal Rifugio 3A e completando un suggestivo anello

BELLANO – Un fine settimana in alta quota tra panorami alpini e alpinismo per il CAI Bellano, che nel weekend del 18 e 19 luglio ha raggiunto la vetta del Blinnenhorn, conosciuto anche come Corno Cieco, cima di 3.374 metri situata sul confine tra Italia e Svizzera, in alta Valle Formazza.

La comitiva, composta da 23 partecipanti, è partita nella mattinata di sabato in direzione di Riale, nei pressi della Cascata del Toce. Dopo il pranzo al sacco ha preso il via la salita verso il Rifugio Claudio e Bruno, passando dal Lago di Morasco e dal Lago del Sabbione. Il rifugio, situato a quota 2.713 metri e gestito dai volontari dell’Associazione Mato Grosso, offre un’ampia vista sulla vallata e sulle cime circostanti.

Alle prime luci dell’alba di domenica, dopo la colazione al rifugio, il gruppo ha affrontato l’ascesa alla vetta. Il primo tratto del percorso si sviluppa lungo una traccia ripida tra sfasciumi, ghiaioni e brevi passaggi su roccette fino al valico, da cui si apre la vista sul Ghiacciaio del Gries. Solo a quel punto compare la cima del Blinnenhorn, una caratteristica che spiega l’origine del nome “Corno Cieco“, poiché la vetta rimane nascosta fino all’ultimo. Gli ultimi cento metri di dislivello si percorrono lungo la cresta finale.

Il raggiungimento della cima è stato accompagnato dalla soddisfazione e dall’emozione dei partecipanti, favoriti da una giornata di sole, seppur caratterizzata da un forte vento. Dalla vetta il gruppo ha potuto ammirare il panorama sui quattromila del Vallese e sul massiccio del Monte Rosa.

La discesa è proseguita passando dal Rifugio 3A, situato su uno sperone roccioso a quota 2.960 metri e anch’esso gestito dai volontari dell’Associazione Mato Grosso, per poi fare rientro a Riale completando un itinerario ad anello.

Anche quest’anno il direttivo del CAI Bellano ha scelto una meta poco frequentata, con pernottamento in un piccolo rifugio, per offrire ai partecipanti un’esperienza lontana dalle cime più conosciute e affollate della stagione estiva. La scelta è stata dettata anche dalle condizioni dell’estate 2026, caratterizzata da temperature particolarmente elevate e da uno zero termico attestato a quote molto alte, con ghiacciai in evidente sofferenza: per questo è stato individuato un itinerario che non prevedeva l’attraversamento di tratti glaciali.

Il direttivo della sezione invita infine gli appassionati a seguire i profili social del CAI Bellano per rimanere aggiornati sui prossimi appuntamenti e sulle attività in programma.