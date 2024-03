Il pilota degli ottomila Maurizio Folini incanta Mandello, in tanti alla serata

Il pilota valtellinese protagonista venerdì sera a Mandello

Il ricavato della serata per un rifugio nella Rubi Valley in Nepal

MANDELLO – Una bella serata all’oratorio del Sacro Cuore di Mandello del Lario con Maurizio Folini, ‘Il pilota degli ottomila’.

La serata-evento “I Laghi Sacri” ed “Elisoccorso Himalaya” è stata organizzata da Oscar Ongania, Maurizio Folini & Amici. Dopo l’apericena è stato proiettato il film sul viaggio in Nepal di Folini nel dicembre 2023. Il pilota valtellinese ha quindi intrattenuto i numerosi presenti con i racconti delle sue esperienze in Himalaya: Folini è specializzato in salvataggi in alta quota e oggi lavora anche per formare i piloti.

Il ricavato della serata sarà utilizzato per la costruzione del rifugio “Mandell Bass” nella Rubi Valley in Nepal (leggi qui). Un progetto nato su iniziativa di Oscar Ongania e Fabio Bartesaghi “per dare nuove possibilità di sviluppo a un paese in cui ancora esiste il baratto, per lasciare un segno”. Nella struttura saranno presenti 6 camere da letto, una accessibile solo a chi arriverà da Mandello, che non dovrà pagare nulla per soggiornarvi.

GALLERIA FOTOGRAFICA a cura di Giancarlo Airoldi