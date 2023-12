Lierna. Sentiero del Viandante, conclusi gli interventi in località Maccalè

Fino al 28 dicembre divieto di transito per preservare l’opera

“Chiediamo il rispetto del divieto per garantire la durabilità dell’infrastruttura, che arricchisce la bellezza di Lierna”

LIERNA – Si sono conclusi con largo anticipo gli interventi sul Sentiero del Viandante a Lierna, in località Maccalè. Ad annunciarne la piena riuscita il sindaco Silvano Stefanoni, a nome di tutto il Comune.

Fino al 28 dicembre tuttavia non sarà consentito il transito nel tratto interessato dai lavori per consentire al calcestruzzo posato di solidificarsi e preservare, come il primo cittadino ha affermato “il risultato di questo magnifico intervento. Un gesto di rispetto per garantire la durabilità di questa migliorata infrastruttura che arricchisce la bellezza di Lierna. Grazie per la collaborazione”.

La strada era stata chiusa in data 27 novembre per consentire, come da ordinanza ‘Opere di manutenzione e regimazione acque tratto di strada in acciottolato’, nel tratto compreso tra il lavatoio di Sornico fino al Bivio di Maccalè. Chiusi anche i due stalli nei pressi del lavatoio Mugiasco per tutta la durata dei lavori, realizzati con il contributo della Comunità Montana San Martino per 63 mila euro e con 16 mila euro di risorse comunali.

Avrebbe dovuto riaprire, come previsto da cronoprogramma il 10 gennaio 2024, invece gli interventi si sono rivelati più celeri del previsto, anche se i passanti dovranno rispettare il divieto di accesso fino al 28 dicembre, come già detto.