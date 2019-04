I programmi del corso di Alpinismo giovanile Secim 1 e 2 del Cai Grigne

Prima uscita il prossimo 28 aprile a Versario e sul Monte Magnodeno

MANDELLO – Il Cai Grigne sezione di Mandello del Lario organizza il corso di alpinismo giovanile Secim 1 e 2. I programmi di alpinismo giovanile mantengono invariata la loro struttura base.

Il programma Secim 1

28 aprile – Versarico, 5 maggio – Colonghelli, 12 maggio – Camaggiore, 26 maggio – Gardata Era (raviolata), 2 giugno – Rif. Bietti-Buzzi, 15 settembre – Valgerola

Il programma Secim 2

Si confermano le serate didattiche in sede sociale, i consueti Secim Quiz e la consegna dei diplomi a scuola terminata. Viene inoltre confermata la due giorni in luglio per favorire ascensioni a quote più elevate.

Ecco il programma Secim 2: 28 aprile – Monte Magnodeno, La Passata; 5 maggio – Zucco di Sileggio, Cima Palagia; 19 maggio – Monte Bolettone; 26 maggio – Rifugio Brasca; 2 giugno – Rifugio Grassi; 27 & 28 luglio – Val Malenco

L’organizzazione ricorda a tutti i soci di presentarsi in sede il venerdì sera per eventuali interessamenti al ruolo di accompagnatore.